Kulis: Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan 'bakanlara dokunulmazlık zırhı' çıktı

Kulislere yansıyan bilgiye göre Erdoğan, kabinedeki bakanları büyükşehirlerden milletvekili adayı gösterecek. Erdoğan'ın

Kulis: Erdoğan'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantıdan 'bakanlara dokunulmazlık zırhı' çıktı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kurmaylarıyla toplantı yaptı. Kulislere yansıyan bilgiye göre Erdoğan, “Kabinedeki bakanları büyükşehirlerden aday göstereceğim” dedi. 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gibi isimleri depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay için “milletvekili adayı olarak düşündüğü” ileri sürüldü. Erdoğan’ın bu seçimlerde “büyükşehirleri riske atmak istemediği” de belirtiliyor.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı kabinesindeki “tartışmalı bazı isimleri” milletvekili yaparak, gelecek dönem için bu isimlere “dokunulmazlık zırhı kazandırmak istediği” iddia edilirken bakanların özellikle büyükşehirlerde kamuoyuna “Güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını vermek istediğinin” altı çiziliyor.

Öte yandan Erdoğan’ın grup başkanvekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine “Aday olsunlar” talimatını verdiği de ifade ediliyor. Ancak mevcut milletvekillerinden birçoğunun liste dışı kalacağı da belirtiliyor. “Listede yer bulamayacağını düşünen bazı vekillerin başvuruda bulunmayacağı” değerlendirilirken Erdoğan’ın bu seçimlerde “3 dönem kuralını da uygulayacağına” dikkat çekiliyor.

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