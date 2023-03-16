Ahmet Özal: İmza toplamamda yardımcı olmak isteyen partiler var

Türkiye siyasetinde, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı, Ata İttifakı’nın ardından beşinci ittifak ‘Türkiye İttifakı’ oldu. Anadolu Birliği Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Osmanlı Partisi, Vatanseverler Partisi, Yeni Anavatan Partisi, Yeni Yol Partisi ve Teknoloji ve Kalkınma Partisi’nin (TEK Parti) oluşturduğu ittifakın cumhurbaşkanı adayı ise 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu, 21. Dönem Malatya Milletvekili ve TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal oldu.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre 17 Mart'ta İstanbul’da bir otelde aday tanıtım toplantısı yapacak olan Özal, bu açıklamadan önce neden aday olduğunu ve hedeflerini anlattı. Başka partilerden adaylık için gerekli olan 100 bin imza için destek telefonları aldığını belirten Özal, seçimin ikinci tura kalması durumunda atacağı adımı da açıkladı.

'BİLGİ BİRİKİMİMİ TÜRKİYE İÇİN KULLANMAK İSTİYORUM'

Yedi partinin bağımsız bir cumhurbaşkanı adaylığı teklif ettiğini, oturup düşündüğünü, “makam ve mevki derdinin olmadığını” söyleyen cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal, “Ben Allah’a şükür her şeyi gördüm. Ama Türkiye’de şu anda hem ekonomide hem de dış politikada problemler var. ‘Benim ne katkım olabilir’ derdine düştük. Başarılı oluruz olmayız, çok önemli değil. En azından vicdanen, ‘Biz bir şeyler yapmaya çalıştık’ deriz. Onun için aday oldum” dedi. Özal aday olma sürecine dair sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zamanıdır şu anda. Millet takdir eder, etmez onu bilemem. Onu zaman gösterecek. Bu zamana kadar ben bu devletten ne bir tane ihale aldım ne bu devletten beş kuruş para kazandım. Devletin yapısının ne olduğunu biliyorum. Nasıl çalıştığını biliyorum. On sene Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı’nda bulunmuş biri olarak çok şeyler yaşadım, gördüm. Bu bilgi birikimimi Türkiye için kullanmak istiyorum. Bu seçimlerde bir şeyler yaparız, yaparız. Uzun vadeli devam etmeyi düşünmem. Yapmak istediğim bir şey şu anda bütün derdim ülkeme bir şeyler verebilir miyim…”

'YENİDEN ÖZAL YAKIŞIR' DİYORLAR'

Sahada kendisine yönelik büyük bir destek gördüğünü ve iddialı olduklarını ifade eden Özal, “Her yerde söylüyorlar, ‘Yeniden bir Özal yakışır’ diyorlar. Sokakta insanlar bunu belirtiyor. Yeniden bir Özal lazım, ne yapalım? O dönemi tekrardan biz yapabiliriz diye düşünüyorum” diye konuştu.

'AMACIM BU KAVGA ORTAMINI BİTİRMEK'

İktisatçı olduğunu, geçmişte Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı ile IMF’de çalıştığını hatırlatan Özal, cumhurbaşkanı adayı olarak ilk vaadinin ekonomi alanına dair olacağını söyledi. Özal, diğer atmayı taahhüt ettiği adımları şöyle anlattı:

“Birinci yapacağımız şey ekonomiyi düzeltmek, insanları rahatlatmak. İkinci hedefim ise vergi reformu yapmak, vergileri aşağıya çekmek. Üçüncüsü ise Türkiye’nin 40 bin cana mal olmuş terör meselesiyle ilgili çalışma yapmak ve tamamen bitirmek. Barışı getirmek istiyorum. Türk- Kürt ayrımı, Alevi- Sünni ayrımı olmamasını sağlamak. Artık 21. Yüzyılda bunları bir tarafa bırakmamız lazım. Babamın döneminde Bakanlar Kurulu’nda aşırı sağdan da insanlar vardı aşırı soldan da insanlar vardı. Ama hepsi beraber çalışıyordu. Onu tekrar sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Toplum buna hazır. İnsanlar kavga görünce kavgayı seyrederler ama kavga edeni sevmezler.

Seyreder ama sevmezler. Amacım bu kavgayı, kavga ortamını bitirmek. Ben ne iktidar ne de muhalefet hakkında konuşmam, kimseye saldırmam, kimseyle kavga etmem. Siyasette daha yumuşak dil kullanmak lazım ki insanlar da yumuşasın. Benim hedefim toplumu tekrar yumuşatmak ve bu parçalanmışlığı tekrardan toparlamaktır. Yapabilirsem ne mutlu bana.”

'İMZA TOPLAMAMDA YARDIMCI OLMAK İSTEYEN PARTİLER VAR'

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imzaya destek vermek için kendisini farklı partilerden il başkanlarının ve siyasetçilerin aradığını belirten Özal, "Değişik partilerin il başkanları ‘Ahmet Bey size imza vermeye hazırız’ diye beni arıyor. Sadece CHP, AK Parti değil hepsi. Orada toplumu birleştirmişim, başarmışım gibi gözüküyor. Benim imza toplamamda yardımcı olmak isteyen partiler var" diye konuştu.

100 bin imzayı toplayıp toplayamamayla ilgili soruya ise Özal, "Süre çok kısa. O kadar kolay değil. Sosyal medya aracılığıyla çağrımıza başlayacağız. Bize destek veren partilerin Türkiye genelinde 2 bin 500’e yakın teşkilatı var. O teşkilatlar çalışacaklar tabii. Ama süre çok kısa, çalışıyoruz, yapabilirsek ne ala bize. Yapabileceğimizi düşünüyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.

'KİME OY VERMEK İSTERLERSE İKİNCİ TURDA VERİRLER'

Seçimde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikinci tura kalması gibi bir senaryodaki tutumunu da açıklayan Özal, "Ben kimseye, 'şuraya oy verin buraya oy verin' demeyi düşünmüyorum. İnsanları serbest bırakmak lazım. Kime oy vermek isterlerse ikinci turda verirler" diye konuştu.