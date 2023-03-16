Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Erzincan ve Malatya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Ankara, Konya ve Giresun'da bazı alanlar turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi ilan edildi.

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Erzincan'ın merkez ilçesi Hocabey mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet ve Hanımınçiftliği mahalleleri sınırları içerisinde bulunan bazı taşınmazların da bölgede yürütülen kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu arada 22 Şubat 2023 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Soğucak termal bölgesi, Konya'nın Hüyük ilçesindeki İmrenler Yaylası ve Giresun'daki Yavuzkemal Yaylası'nın turizm merkezi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine ilişkin kararda yayımlanan haritalar değiştirilerek söz konusu alanların sınır ve koordinatları yeniden belirlendi.

Hem müteahhit hem doktor hem eğitimci: Özat ailesinin binalarında yüzlerce insan öldü Özat ailesinin binalarında yüzlerce insan öldü
Emre Belözoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya 'Fehullahın çocuğu' davası Emre Belözoğlu'ndan Fatih Altaylı'ya 'Fehullahın çocuğu' davası
Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz Ayva yerken yapılan hata. En değerli yerini çöpe atıyormuşuz
FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası
ÇOK OKUNANLAR
Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç! Son ankette ortaya çıktı: İşte Muharrem İnce'nin memleketinde sandıktan çıkacak sonuç!
AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu AKP'li isim Erdoğan'ın masasındaki son anketi açıkladı: Sosyal medyada gündem oldu
Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı: 'İki ismi görevden alacağız' Ali Babacan, iktidara gelir gelmez atacakları ilk adımı paylaştı!
FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası
Ahmet Hakan, kendisine AKP'li muamelesi yapılmasına sinirlendi: 'Ne aşağılık insanlarsınız siz ya' Ahmet Hakan, kendisine AKP'li muamelesi yapılmasına sinirlendi: 'Ne aşağılık insanlarsınız siz ya'