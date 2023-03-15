Hem müteahhit hem doktor hem eğitimci: Özat ailesinin binalarında yüzlerce insan öldü

Müteahhit Mehmet Özat’ın yaptığı ve depremde çöken Emlakbank konutlarındaki altı binada 370 kişi hayatını kaybetti. Mehmet Özat hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ancak kendisi firari.

Müteahhit Mehmet Özat ve oğlu Mustafa Özat TED Hatay Koleji’nin de sahipleri. Oğlu Mustafa Özat aynı zamanda bir doktor. Aile bir tarafta inşaat işi ile uğraşırken bir tarafta da eğitim faaliyetlerine de hâkim oldu. Özat ailesi halen TED Hatay Koleji’ndeki görevlerine devam ediyor.

Tam sayısı bilinmemekle birlikte Özat İnşaat’ın yaptığı birçok bina yıkıldı. Emlakbank konutları dışında Cumhur Apartmanı, Özat Apartmanı, Bilgili Apartmanı’nı da Özat ailesinin şirketi yaptı.

‘AYNI SİTEDE OTURUYORDUK, HER İKİ BİNA DA YIKILDI’

Avukat Mehmet Alper Neşeli, anne babası ile Emlakbank konutları içinde, karşılıklı bloklarda oturuyordu.

Karşı blokta oturan anne babası enkaz altında vefat etti. Neşeli ise kendi binasından sağ çıkıp, eşini ve çocuklarını kurtarabildi.

Neşeli şöyle anlatıyor:

“Anne babamla komşuyduk. Annem öğretmen, babam ise eski kaymakam ve avukattı. Biz de enkaz altında kaldık. Eşim ve çocuğumu kurtardım ama anne babamı kurtaramadım.”

‘SADECE BİZİM BİNADA 50 KİŞİ ÖLDÜ’

Neşeli, bir hafta önce suç duyurusunda bulunduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Hatay’da henüz hukuki düzen oturmadı. Suç duyurusu yaptıktan sonra aynı gün yakalama kararı çıkardık. Sadece bizim binada 50 kişi öldü. Dört kişi sağ çıktık. Benim binada 15 kişiye ulaşılamadı. O yüzden tam sayıyı veremiyoruz. Aileler öldü. Benim anne babam öldü. Alt komşuları öldü.

Yıkılan Cumhur Apartmanı, Özat Apartmanı da bu isimlere aitti. Özat ailesinin bir binası başka binanın üzerine yıkıldı. Yıkıldığı binada da birçok kişi hayatını kaybetti.”

‘ŞİMDİ ÇADIRDA YAŞIYORUZ, İLK FIRSATTA HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ’

Antakya, Atatürk caddesi üzerinde bulunan Özat Apartmanı’nda oturan Mehmet Borak, 24 yaşındaki kızını kendi imkanları ile çıkardığını anlatıyor:

“Sağ çıkan olmadı. Bir tek kızımı 12 saat sonra enkazdan kurtarabildim, çok şükür. Tek başıma çıkardım. Onu Allah’ın bir mucizesi olarak, mümkün olmayan bir şekilde çıkardım. Filmlere konu olacak bir kurtuluştu. Suç duyurusunda bulunacağız ama şimdi Arsuz’da çadırda yaşıyoruz. İlk fırsatta hukuki yollara başvuracağız.”