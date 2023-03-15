TİP'li Ahmet Şık skandal iddiayı Bakan Koca'ya sordu: 'Hastaneyi depoya çevirmek için gönüllüleri gönderdiler'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Ahmet Şık soru önergesinde depremlerin ardından baskı nedeniyle ülkeden ayrılmak zorunda bırakılan gönüllü ekipleri sordu.

TİP Milletvekili Ahmet Şık, önergesinde, "Depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak ve sağlık hizmeti sağlamak için Hindistan’dan gelen 99 kişilik ekip, 8 Şubat’ta Adana’ya intikal etmiştir" hatırlatmasında bulundu. Söz konusu ekibin sağlık hizmeti verdiğini belirten Şık, iddialara da değinerek "Ekip, İskenderun Devlet Hastanesi’nin arkasındaki Akdeniz Mesleki Teknik Lisesi’ne gönderilmiş ve giriş katını 30 yataklı bir hastaneye çevirerek ilk gün 500 ila 600 hastaya hizmet sunmuştur. Ancak ekibin gelişinin ikinci gününden itibaren iddialara göre; İskenderun Devlet Hastanesi’nin başhekimi Veysel Yıldırım tarafından alanı boşaltmalarını istenmiştir" ifadelerini kullandı.

Önergenin devamında, "Hastalara hizmet verilen alanı, depo olarak kullanmak isteyen; gelen ekibe baskı uygulayarak gitmelerini talep eden başhekimlik nedeniyle Hindistan gelen ekip 19 Şubat’ta ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştır" ifadeleri ile Bakan Fahrettin Koca'dan bilgi talep edildi.

'YETKİLİLERİN BASKISI NEDENİYLE KAÇ GÖNÜLLÜ EKİP AYRILDI?'

Şık, Koca'ya şu soruları yöneltti:

1-) Hindistan’dan gelen gönüllü ekibin iş yapmasını engellediği yönünde iddialar bulunan ve gönüllülerin ifadelerine göre sahra hastanesi kurulduğunun ikinci gününden itibaren gelip "Çıksınlar, burası bize lazım, depo yapacağız" dediği öne sürülen İskenderun Devlet Hastanesi Başhekimi Veysel Yıldırım hakkında herhangi bir soruşturma başlatılacak mıdır?

2-) Sahra hastanesinin depoya çevrilmek istendiği iddiası doğru mudur?

3-) Hindistan’dan gelen ekip gibi daha uzun çalışma yürütmeyi hedeflerken; yetkililerin baskısı nedeniyle erken ayrılan kaç gönüllü ekip bulunmaktadır?