Akşener ile Davutoğlu arasında görüşme
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.
İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ziyareti Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği ifade edildi. Paylaşımda, “Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.
Genel Başkanımız Sayın @meral_aksener,— İYİ Parti (@iyiparti) March 15, 2023
Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın @Ahmet_Davutoglu ile Genel Merkez'imizde bir araya geldi.
Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. pic.twitter.com/onDIdGUnhU
Son Güncelleme:
Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'