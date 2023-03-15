Akşener ile Davutoğlu arasında görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ziyareti Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği ifade edildi. Paylaşımda, “Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.