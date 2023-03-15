Akşener ile Davutoğlu arasında görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Son Güncelleme:
Akşener ile Davutoğlu arasında görüşme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya geldi.

İYİ Parti’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ziyareti Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği ifade edildi. Paylaşımda, “Değerli ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyoruz” denildi.

Etiketler
Meral Akşener
Son Güncelleme:
Bahçeli sellerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini övmeyi unutmadı Bahçeli sellerde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi
Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak Şikayet alan Kızılcık Şerbeti dizisinde üzücü gelişme.. Artık yer almayacak
Bloomberg: HDP, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacak Bloomberg: HDP, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacak
AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi belli oldu Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi belli oldu
Ece Erken'i ağlatan soru... Sesi titredi ve gözyaşları sel oldu Ece Erken'i ağlatan soru... Sesi titredi ve gözyaşları sel oldu
ÇOK OKUNANLAR
Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler Liste ortaya çıktı: İşte Yargıtay'ın hakaret olarak kabul etmediği kelimeler
Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Son ankette partilerin oy oranları dikkat çekti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?' Ertuğrul Özkök, son anketi şaşkınlıkla paylaştı: 'Anket 10 puan yanılsa da size bir şey demiyor mu?'
Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam Akbank Mart ayı promosyonlarını güncelledi: İşte emeklinin beklediği rakam
Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü Diziden ayrılması olay olmuştu: Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak ateş püskürdü