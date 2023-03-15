CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, cumartesi günü saat 13:00’da HDP ile görüşeceği bildirildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesinin tarihi belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Mart Cumartesi günü saat 13:00’te HDP Genel Merkezi’nde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar’la bir araya geleceği bildirildi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile HDP'nin kritik görüşmesi öncesi Bloomberg'in aktardığı bir haber ise dikkat çekiciydi. Habere göre, HDP'nin önümüzdeki günlerde Kılıçdaroğlu ile görüşmesi ve desteğini açıklaması bekleniyor. HDP'nin, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacağı iddia ediliyor.

Bloomberg: HDP, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacakBloomberg: HDP, Cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacakSiyaset
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