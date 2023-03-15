AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

İzmir Büyükşehir ve Karabağlar Belediyesi Meclis üyesi Fikret Mısırlı AKP'den istifa ederek İYİ Parti'ye transfer oldu.

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AKP'den istifa edip İYİ Parti'ye katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis üyesi olan Fikret Mısırlı, İYİ Parti'ye geçti.

2003'ten beri AKP'de çeşitli görevlerde bulunan Fikret Mısılı'ya rozetini İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener taktı. 

Mısırlı, burada yaptığı konuşmada, "Sevgili İYİ ailem... Aranıza katıldım. Geç katıldım, özür dilerim. Umarım bu katıldığım noktadan itibaren sizlere daha büyük destek göstererek hızınıza erişmeye çalışırım. Hepinize teşekkür ederim" ifadesini kullandı. 

FİKRET MISIRLI KİMDİR?

1959 İzmir Gültepe doğumlu, Buca Eğitim Fakültesi İngilizce bölümü mezunu, evli ve bir kız çocuğu babası. 

1998-2006 Başbakanlık Dış ticaret Müsteşarlığı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birlik Başkanlığı

2004 - 2005 Ulusal Pamuk konseyi kurucu başkan yardımcılığı

2005 - 2007 Altay Spor Kulübü 2. Başkanı

2005 - 2012 Ege Giyim Sanayiciler AŞ ve Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanlığı

2003 AKP İzmir İl Başkanlığı ilk seçilmiş yönetimdeki görevleri,

2003 – 2018 Ekonomi, Tanıtım ve Medya, Ar - Ge ve Eğitimden sorumlu İl Başkan Yardımcılıkları

2018 – 2019 Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı

2018 – 2019 Yerel Seçimler 30 İlçe ve Büyükşehir Belediyesi Seçim Manifesto, Yatırım ve Projeleri Başkanlığı

2019 - İzmir Karabağlar Belediyesi 1. Sıra Meclis Üyeliği ve Grup Başkan Vekilliği

2019 – İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği – Plan Bütçe Komisyon Üyesi

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