Saadet Partisi'nden "Survivor" göndermeli video: Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli

Saadet Partisi,  reality show Survivor'dan esinlenerek yaptığı video ile iktidara göndermede bulundu.

Son Güncelleme:
Saadet Partisi'nden "Survivor" göndermeli video: Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından Survivor'dan esinlendiği bir video paylaşarak, iktidara gönderme yaptı. Parti, yayınladığı videoda, "Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli" ifadelerini kullandı. 

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatan. Aynı zamanda büyük zorluklarla dolu bir ada. Geçinmeye çalışanlar barınmaya da çalışıyor. İş arayışında olan gençler dokunulmazlığı olanlara karşı. Kimi mücadeleye devam ederken kimisi adaya veda etmek zorunda kalıyor. Ödül oyunlarından bıkanlar, işçiler, memurlar, emekliler... Hayat pahalılığını yenmeye çalışıyor. Konseyde kimin adının çıkacağı halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli. Bu bir yarışma değil, ülkemizin gerçeği. Yaşam Mücadelesi Türkiye"

Son Güncelleme:
Akşener iktidara seslendi: Siz çözemezseniz, biz çözeriz! Siyaset 25 Ocak 2023 22:40
İsmail Saymaz: Belediye başkanları Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bildiri yayınlamak istedi Siyaset 25 Ocak 2023 21:45
DP Lideri Uysal: Erdoğan'ı kurtaracak demokratik formül yok, ancak sandığı çalarak yenebilirler Siyaset 25 Ocak 2023 18:27
Babacan: Yarın Altılı Masa'ya bir aday önerisiyle gitmeyeceğiz Siyaset 25 Ocak 2023 18:06
ÇOK OKUNANLAR
Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar, ilkokul mezunları lütfen okuyun' Özgür Demirtaş tek tek seslendi: 'AKP'liler, CHP'liler, DEVA'lılar, ilkokul mezunları lütfen okuyun'
AKP'den EYT sonrası yeni çalışma: 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor! AKP'den EYT sonrası yeni çalışma: 2000-2008 arası işe başlayanlara kademeli emeklilik geliyor!
Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor! Meteoroloji uyardı: Yağmur, kar, fırtına geliyor!
Evin önünde 3 ceset bulunmuştu: Sır perdesi aralandı Evin önünde 3 ceset bulunmuştu: Sır perdesi aralandı
Canlı yayında açıkladı: EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi? EYT'de 9 Eylül 1999 tarihi esnetilecek mi?