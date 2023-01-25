Saadet Partisi'nden "Survivor" göndermeli video: Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından Survivor'dan esinlendiği bir video paylaşarak, iktidara gönderme yaptı. Parti, yayınladığı videoda, "Konseyde kimin adının çıkacağı, halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli" ifadelerini kullandı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

"Üç tarafı denizlerle çevrili cennet bir vatan. Aynı zamanda büyük zorluklarla dolu bir ada. Geçinmeye çalışanlar barınmaya da çalışıyor. İş arayışında olan gençler dokunulmazlığı olanlara karşı. Kimi mücadeleye devam ederken kimisi adaya veda etmek zorunda kalıyor. Ödül oyunlarından bıkanlar, işçiler, memurlar, emekliler... Hayat pahalılığını yenmeye çalışıyor. Konseyde kimin adının çıkacağı halk oylamasıyla kimin gideceği artık belli. Bu bir yarışma değil, ülkemizin gerçeği. Yaşam Mücadelesi Türkiye"