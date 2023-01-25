Akşener iktidara seslendi: Siz çözemezseniz, biz çözeriz!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara seslenerek "Yaptınız, yaptınız. Siz çözemezseniz biz çözeriz!" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara seslendi.
Ziraat mühendisleri, atama bekleyen mezunlara dikkat çekmek adına sosyal medyada "#Secime15BinZiraat" etiketiyle kampanya başlattı.
Bu kampanyaya ses veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara seslenerek, "Yaptınız, yaptınız. Siz çözemezseniz biz çözeriz!" mesajını verdi. Akşener'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor.
İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil...
Son kez uyarıyorum:
#Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız.
Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz.
Siz çözemezseniz, biz çözeriz!"
Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor.— Meral Akşener (@meral_aksener) January 25, 2023
İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil...
Son kez uyarıyorum:#Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız.
Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz.
Siz çözemezseniz, biz çözeriz!