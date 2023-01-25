Akşener iktidara seslendi: Siz çözemezseniz, biz çözeriz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara seslenerek "Yaptınız, yaptınız. Siz çözemezseniz biz çözeriz!" dedi.

Akşener iktidara seslendi: Siz çözemezseniz, biz çözeriz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener atama bekleyen ziraat mühendisleri için iktidara seslendi.

Ziraat mühendisleri, atama bekleyen mezunlara dikkat çekmek adına sosyal medyada "#Secime15BinZiraat" etiketiyle kampanya başlattı.

Bu kampanyaya ses veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara seslenerek, "Yaptınız, yaptınız. Siz çözemezseniz biz çözeriz!" mesajını verdi. Akşener'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizdeki birçok kesim gibi ziraat mühendislerimiz de atama bekliyor.

İktidar ise her zamanki gibi oralı bile değil...

Son kez uyarıyorum:

#Secime15binziraat atama yaptınız, yaptınız.

Eğer yapmazsanız; zaten 14 Mayıs’tan sonra biz geliyoruz.

Siz çözemezseniz, biz çözeriz!"

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