Saadet Partisi'nden çağrı: 'İsrail destekçiliği suç kapsamına alınsın'

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı çıkarak, "Hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır" dedi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Kılıç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının "soykırım" seviyesine ulaştığını belirterek, son dönemde 36 bin 439 Filistinlinin öldürüldüğünü, 81 bin kişinin de yaralandığını ifade etti.

Kılıç, İsrail'in eylemlerine karşı artık kınama ve bildirilerin ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, "İsrail'e karşı ürün boykotu ve ticari faaliyetlerin durdurulması dışında hem İsrail'in hem de bu azılı katili savunanların yargılanmasını sağlayacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır. İsrail destekçiliği suç kapsamına alınmalıdır. Azılı katil gibi onun savunucuları da mutlaka yargılanmalıdır" diye konuştu.