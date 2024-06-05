Özgür Özel'den adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar'a ziyaret: 'Adaletin gözünü kör ettiler'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018'de eski AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu hayattan koparılan Emine Şenyaşar'ı ziyaret ederek, destek oldu.

Aylardır sürdürdüğü Adalet Nöbeti'ni Adalet Bakanlığı önüne taşıyan Şenyaşar'ı ziyareti sırasında Özel'e burada yaptığı konuşmada, 'Adaletin gözünü kör ettiler' dedi.

Özel, konuşmasında, o gün yaşananların ve kardeşlerinin hayatını kaybettiği sürecin, hastanede yaşananların ve adaletin gözünün kapatılmasının isyanın en haklı sebebi olduğunu belirtti. Devletin gözünü yumduğunu ve adaletin gözünü kör ettiğini söyleyen Özel, Emine Şenyaşar'ın haklı mücadelesinin yanında olduklarını ve bu mücadeleyi savunmaya devam edeceklerini ifade etti.