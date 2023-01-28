Adayın belirleneceği tarihi açıkladı: 'İsim konuşulmadı'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5’te yayınlanan ve Mustafa Yılmaz’ın sunduğu “Gündem Türkiye” programına konuk oldu.

Karamollaoğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin “İsim üzerinde hiç konuşulmadı. Sadece artık belirleme zamanı geldi. Bizim mutlaka önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz ve deklere etmemiz icap eder. Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek” dedi.

Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Bugüne kadar herkesin merak ettiği, ‘Nerede bu aday’ dedikleri konu elbette ki şimdi gündeme geldi. Neden? Çünkü seçim kararı neredeyse alındığı için. Bundan daha tabii bir netice olmaz. Buradaki mesele şimdi seçilebilecek, toplumun teveccühünü kazanacak ve altı partinin de desteklediği bir cumhurbaşkanı adayının önümüzdeki günlerde, haftalar içinde kararlaştırılması, kesinleştirilmesi icap ediyor. Bugüne kadar medyada belediye başkanları da gündeme geldi. Başka isimler de gündeme geldi ama bütün bunların yanında siyasi parti olarak veya genel başkanlar olarak; bizler gündemimize bu konuyu hiç almadık.

“İSİM ÜZERİNDE HİÇ KONUŞULMADI”

İsim üzerinde hiç konuşulmadı. Sadece artık belirleme zamanı geldi. Bizim mutlaka önümüzdeki günlerde cumhurbaşkanı adayını belirlememiz ve deklere etmemiz icap eder. Takvim dediğimiz zaman; şubat ayına girdik sayılır. Şubat ayı içinde bu konu mutlaka netleşecek.”

Karamollaoğlu, 12’nci toplantıda adayın belirlenip kamuoyuna açıklanacağı iddialarına ilişkin “O zamana kadar istişareler yapılır. Bu istişareler neticesinde herkesin mutabık kaldığı bir isim belirlenirse; orada da yapılabilir. Ama şubat ayı içerisinde yapılması şart. Çünkü artık seçim tarihi beş aşağı, beş yukarı belli ve zaman daralmaya başladı" dedi.

Kaynak: ANKA