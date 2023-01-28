Gültekin Uysal'dan, Erdoğan'a tepki: Duvardan atlarken yakaladık, yani çalamadı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Yeter, söz milletindir' Bunu söyleyeli, ne kadar oldu, haberin yok mu?" sözlerine tepki gösterdi. Uysal, "Duvardan atlarken yakaladık. Yani çalamadı" dedi.

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Gültekin Uysal'dan, Erdoğan'a tepki: Duvardan atlarken yakaladık, yani çalamadı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bilecik’te; "Şimdi bu CHP, çıkmış bizi taklit ediyor; 'Yeter, söz milletindir.' Bay Kemal, bunu biz söyleyeli ne kadar oldu, haberin yok mu?" demişti.

Erdoğan’ın bu sözlerine tepki gösteren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Sizi taklit eden falan yok; Erdoğan o sözü bizden çalmaya kalktı, duvardan atlarken yakaladık. Yani çalamadı."

Gültekin Uysal'dan, Erdoğan'a tepki: Duvardan atlarken yakaladık, yani çalamadı - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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