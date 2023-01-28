Demirtaş: Daltonlar Çetesi feci şekilde kaybediyor
Seçim kampanyalarını sosyal medya hesabından yürüten eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, iktidara seslendi ve "Daltonlar Çetesi feci şekilde kaybediyor" dedi.
Edirne F Tipi Cezaevi'nde 6 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.
Seçim kampanyalarını sosyal medya hesabından yürüten Demirtaş, iktidarı işaret etti ve "Feci kaybediyorlar" dedi.
Yurttaşlara seslenen Demirtaş şunları ifade etti:
“Sipariş anketleri piyasaya sürerek "kazanıyoruz" havası yaydıklarına bakmayın, Daltonlar Çetesi feci şekilde kaybediyor. Moralle, coşkuyla, inançla mücadeleyi büyütmeye devam edin. Siz varken Red Kit'e gerek yok.”
Sipariş anketleri piyasaya sürerek "kazanıyoruz" havası yaydıklarına bakmayın, Daltonlar Çetesi feci şekilde kaybediyor.— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) January 28, 2023
Moralle, coşkuyla, inançla mücadeleyi büyütmeye devam edin. Siz varken Red Kit'e gerek yok.
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