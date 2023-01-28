Cumhurbaşkanı adayı için tarih verildi: Her liderin arkasında durduğu biri olacak

Kurmaylar, “Anket üzerinden aday belirleyelim gibi bir yaklaşımımız yok. Partilerin hepsi kendi içlerinde elbette bir değerlendirme yapıyor ancak son kararı liderler verecek. Her liderin arkasında durduğu bir aday olacak” dedi.

Liderler geçen günkü toplantıda 30 Ocak’ta tanıtımı yapılacak ortak hükümet programına son şeklini verdi. Programda ekonomi, yargı, kadın hakları, güvenlik, siyasi etik, israfla mücadele, eğitim, göçmen sorunu ve tarım gibi pek çok başlığın olduğunu aktaran masa kurmayları, Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal'a yaptıkları açıklamada, “Bu tanıtımla seçimin başlangıcını vermiş olacağız. Tanıtımdan sonra partiler bazen birlikte bazen ayrı ayrı şekilde farklı illere giderek programı tanıtacak. Bunun için ortak mitingler de yapılabilir. Bu program biz seçilince uygulayacaklarımızı anlatacak. Cumhurbaşkanı adayımız da bu programa uyacak. Programı illerde asıl tanıtan kişi de adayımız olacak” ifadelerini kullandı.

Adayın Saadet Partisi’nde 13 Şubat’ta yapılacak toplantı sonrası ilan edileceğini söyleyen kurmaylar, “Liderlerin buluşması sonrası yayımlanacak bildiride, yine bir tarih verilerek adayın nasıl tanıtılacağı duyurulur. Adayla beraber geçiş süreci çalışması da anlatılabilir. Böylece hem ‘Aday kim?’ hem de ‘Geçiş sürecinde 6 partinin genel başkanına ne olacak, yetkileri neler olacak?’ gibi sorular netleşmiş olur” dedi.

Masadaki liderlerin ikili görüşmelerle aday üzerine değerlendirme yapacağını söyleyen kurmaylar, “Anket üzerinden aday belirleyelim gibi bir yaklaşımımız yok. Partilerin hepsi kendi içlerinde elbette bir değerlendirme yapıyor ancak son kararı liderler verecek. Her liderin arkasında durduğu bir aday olacak” değerlendirmesini yaptı.