Analist Yüksel Genç açıkladı: HDP kapatılırsa seçmeni kime oy verecek?

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye’nin Seçimi’nin üçüncüsünde, Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü Yüksel Genç’e sorular yönelttik.

Koordinatörlüğünü yaptığı merkezin araştırmalarını sorduğumuzda Altılı Masa toplantı halindeydi ve daha kendisini “Millet İttifakı” olarak tarif etmemişti. AKP’nin seçmen kaybını durdurma eğiliminde olduğunu sahadaki verilerden gördüklerini söyleyen Genç’e göre muhalefet geçtiğimiz aylarda kararsız seçmeni ikna edebilmiş değildi.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü yaptıkları son araştırmayı ve elde ettikleri bulguları şöyle anlattı:

“En son araştırmayı Aralık sonu Ocak başında yaptık. Gündeme ve seçmen eğilimine dair araştırmamızı basın ile de paylaştık. 20 kentte yaptığımız araştırma yüzde üç hata payı ve yüzde 98 güven aralığı gözetilerek yapıldı. Araştırmada AKP lehine sahanın kısmen hareketlendiğini gözlemledik. Aslında bunu ilk kez de ölçmüyoruz. Bir süredir AKP’nin kendi kararsızlarını toparlamaya başladığına ilişkin kısmen veriler toplamaya başlamıştık. Bu çalışmada da öyle oldu. AKP’nin hala 2018 seçimlerine göre hala kendi seçmen aralığına ulaşmakla ilgili problemi olsa da birkaç ayda düzenli bir toparlanmaya girdiğini görüyoruz.”

AKP SEÇMENİ ARASINDA HALA KARARSIZLAR VAR

Muhalefet oylarında birkaç puanlık artış olduğunu vurgulayan Genç, büyük ekonomik kriz ve ülke koşulları göz önünde bulundurulduğunda bunun beklenenin altında olduğunu söylüyor.

Daha önce AKP’ye oy vermiş yüzde 5-6 puanlık kararsız bir kesim olduğunu belirten Yüksel Genç, muhalefet bu kesime yeteri kadar güven veremediği görüşünü savunurken, “Ama hala geçmişte AKP’ye oy verdiğini söyleyen 4 puanlık kararsız taban kitlesi duruyor, muhalefet bu seçmen kitlesini kazanmak için son viraja giriyor” diyerek muhalefetin zamanın daraldığı mesajını veriyor.

GENÇ SEÇMENİN PARTİSİ CHP, SOMUT SÖYLEMLER AKP’YE DÖNMÜŞ KARARSIZLARIN AKLINI ÇELEBİLİR

Araştırmalarda CHP’nin 3 puanlık bir artışa ulaştığını gördüklerini söyleyen Genç saha araştırmalarında genç seçmenlerin CHP’ye büyük ilgisinin ortaya çıktığının altını çiziyor.

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi Koordinatörü, iktidarın yarattığı krizden etkilenen ve bundan kurtulmak isteyen, daha önce AKP’ye ya da sağ partilere oy vermiş seçmen merkeze kaydığı notunu da düşüyor.

“Altılı Masa’nın ülkenin sorunlarına karşısında bir program açıklayamaması ve lider belirleyememesi de muhalefet açısından bir handikap. Muhalefet aday belirledikten sonra Türkiye’nin sorunlarına karşı daha somut çözümler, yeni Türkiye algısına yönelik somut söylemlerle seçmenin önüne gelirse aslında AKP’ye dönmüş gibi görünen bir grup seçmenin yeniden muhalefet dönmesini sağlayabilir.”

HDP’SİZ SEÇİM KAZANILAMAZ

HDP’nin kapatılma durumunu sorduğumuzda ise Yüksel Genç, şunları söylüyor: “HDP’nin geldiği gelenek bu tip durumlara yabancı değil. Eğer geldiği geleneğin deneyimlerini üstlenebilir ve hazırlıkları doğru yapabilirse HDP için çok büyük bir problem olmaz. Araştırmalarımız bize HDP seçmenini kazanmayanın hem Meclis çoğunluğunu hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 50 artı 1’i alamayacağını söylüyor. HDP’nin kapatılması halinde seçmenin ne yapacağı bizim sık sık ölçtüğümüz bir mesele. Seçmenin 4’te 3’ü partinin kapatılması halinde HDP’nin işaret edeceği partiye oy vereceğini söylüyor. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçiminde de HDP seçmeni kendi adayına oy vermeyi düşünüyor. Ancak ortak aday olursa, partinin tutumuna, adayın profiline ve vaatlerine bakıyor.”

Yeni sistem ile girilecek bir seçimden sonra oluşacak parlamentoda Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında büyük bir fark olmayacağını söyleyen Yüksel Genç’e göre Meclis’in kilit partisi HDP olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem