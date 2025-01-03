Saadet Partili Arıkan: ‘Enflasyonu TÜİK'e Değil Asgari Ücretliye Sorun’

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Arıkan TÜİK yöneticilerine “Evet TÜİK bugün en güzel yalanlarını yine rakamlarla söyledi. TÜİK, enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 118 gibi rekor seviyede düşürmüş. Ne hikmetse maaşların açıklanacağı aylarda enflasyon hızlı bir şekilde düşmekte” diyerek seslendi.

“GERÇEK ENFLASYONU, EMEKLİYE SORUN”

“TÜİK'e göre Türkiye bir cennet” diyerek tepki gösteren Arıkan şunları söyledi: Siz gerçek enflasyonu TÜİK'e değil, mutfakta tenceresini kaynatmakta zorlanan annelere sorun, maaşı eline geçmeden eriyen emekliye sorun. Bir ay alın teri akıtıp yine de evine ekmek götürmekte zorlanan asgari ücretliye sorun. Madem milletin göremediği bu rakamları TÜİK görebiliyor. Biz de buraya bir tavsiye ile geldik. Biz TÜİK'e bir marketler zinciri açmasını tavsiye ediyoruz.

Kaynak: İHA