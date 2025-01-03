Ticaret Bakanı Bolat’tan Enflasyon Yorumu : ‘2025’te de Düşüş Devam Edecek’

TÜİK, Aralık 2024’ün enflasyon rakamlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aralık 2024 dönemi enflasyon verilerini değerlendirdi. Bolat, uyguladıkları politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ile cari işlemler açığını düşürdüklerini belirtti.

“SON 7 AYDA 31,1 PUAN DÜŞTÜ”

Bolat, şunları söyledi: Mayıs 2024'e kıyasla enflasyon, son 7 ayda 31,1 puan düşmüştür. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor, enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

“YAPISAL POLİTİKALARA ÖNCELİK VERECEĞİZ”

İç ticarette vatandaşların fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engelleyeceklerini ifade eden Bolat “Bu yıl dezenflasyon sürecini güçlendirmek adına ilgili bakanlıklarımızla işbirliği içinde yapısal politikalara öncelik vereceğiz. TÜFE'deki değişim Aralık 2024'te bir önceki aya göre yüzde 1,03 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon da yüzde 44,4 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Aylık bazda gerçekleşen artış ise son 19 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi” dedi.

“2024'ÜN İKİNCİ YARISINDA HIZLA DÜŞMEYE BAŞLADI”

Çekirdek enflasyon da aylık bazda yüzde 1,06 arttığını vurgulayan Bolat, şöyle konuştu: Ataletin yüksek olduğu hizmet enflasyonunda aylık yüzde 1,05 artış gerçekleşirken, son çeyrekteki gerileme daha da belirgin hale gelmiş ve enflasyondaki katılığın zayıflamakta olduğunu teyit etmiştir. Ekonomi programımızın kararlılıkla uygulanması sonucunda enflasyon oranı 2024'ün ikinci yarısında hızla düşmeye başladı.

Kaynak: AA