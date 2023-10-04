Programları iptal edilmişti... Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne gitti

Programlarının iptal edildiği açıklanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'deki kongre öncesi hazırlıkları denetlemek için genel merkez binasına geldi.

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Programları iptal edilmişti... Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne gitti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sabah rahatsızlığı nedeniyle programının iptal edildiği açıklanmıştı. Erdoğan, öğleden sonra AKP Genel Merkezi'ne gitti.

Programları iptal edilmişti... Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne gitti - Resim : 1

Erdoğan'ı, AKP Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AKP 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.

Erdoğan'ın programları iptal edildiErdoğan'ın programları iptal edildiSiyaset

Programları iptal edilmişti... Erdoğan AKP Genel Merkezi'ne gitti - Resim : 3

İSPANYA ZİYARETİ İPTAL EDİLMİŞTİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapan Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti.

İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti. Ancak İspanya ziyaretinin, Erdoğan'ın 'soğuk algınlığı'na yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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