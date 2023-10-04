Erdoğan'ın programları iptal edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi.

YARIN İSPANYA'YA GİDECEKTİ

Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti.

İspanya ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor.