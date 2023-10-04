Erdoğan'ın programları iptal edildi
Erdoğan'ın katılacağı AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti soğuk algınlığı nedeniyle iptal edildi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle AKP grup toplantısı ve İspanya ziyareti iptal edildi.
YARIN İSPANYA'YA GİDECEKTİ
Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi yapmış ve Erdoğan İspanya'ya davet edilmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin konuşulacağı ziyaret için Erdoğan yarın İspanya'ya hareket edecekti.
İspanya ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soğuk algınlığına yakalanması nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor.
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