Dışişleri Bakanı Fidan'dan saldırı açıklaması: 2 teröristin Suriye’den geldikleri açıklığa kavuşmuştur, Irak ve Suriye'deki örgütün tesisleri meşru hedefimizdir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu son olaydan sonra 2 teröristin Suriye’den geldikleri, orda eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi.

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Dışişleri Bakanı Fidan'dan saldırı açıklaması: 2 teröristin Suriye’den geldikleri açıklığa kavuşmuştur, Irak ve Suriye'deki örgütün tesisleri meşru hedefimizdir

Ankara'da pazar günü Meclis açılışından önce, İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu son olaydan sonra 2 teröristin Suriye’den geldikleri, orda eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" dedi.

Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Irak ve Suriye'de PKK/ YPG’ye ait olan bütün alt yapı, üst yapı, enerji tesisleri güvenlik güçlerimizin topyekün meşru hedefidir."

"ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN PKK/YPG'Lİ ŞAHISLARDAN UZAK DURMASINI TAVSİYE EDİYORUM"

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye’de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

"BİR KEZ DAHA PİŞMAN OLACAKLAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Fidan, "(Teröristler) Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim." dedi.

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UYARI ABD'YE Mİ?

Türkiye uzun süredir, ABD'nin PKK/YPG'ye silah yardımı yapmasına ve Suriye'de birlikte tatbikat yapmalarına tepki gösteriyordu.

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Hakan Fidan Saldırı PKK Irak Suriye İçişleri Bakanlığı
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