Binlerce liralık harcama! Deniz Demir sordu: 'Basın İlan Kurumu bütçesinden eşarp ve saat kim için alındı'

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Deniz Demir, “Basın İlan Kurumu bütçesinden eşarp ve saat alınmasını” Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Demir, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

SAAT VE EŞARP KİM İÇİN ALINDI?

Basın İlan Kurumu bütçesinden eski genel müdür Rıdvan Duran görevden ayrıldıktan iki gün sonra 10.04.2022 tarihinde “Rado Coupole Classic” marka saat alınmasının gerekçesi nedir? Saat kim için alınmıştır, kime hediye edilmiştir? (Saatin o günkü fiyatı 19.300 TL)

BİK’in Afyonkarahisar’daki Akrones Thermal&Spa Oteli’nde 2022 yılında yapılan Müdürler Değerlendirme Toplantısı sonrası, 7 Kasım günü İpekyol Giyim adlı markadan 479 liraya eşarp alınmasının ve faturanın kuruma kesilmesinin gerekçesi nedir?

Kaynak: Gerçek Gündem