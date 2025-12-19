Özgür Özel'den 'Yoksulluk' Mesajı: 'Son Vereceğiz'

CHP lideri Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ncısını Edirne'de gerçekleştireceklerini söyleyerek vatandaşları mitinge çağırdı. Özel, yaptığı paylaşımda "Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz" dedi.

Özgür Özel'den 'Yoksulluk' Mesajı: 'Son Vereceğiz'
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattıkları "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 76'ncısını Edirne'de gerçekleştireceklerini belirterek, vatandaşları mitinge davet etti.

CHP'nin yarın Edirne, Saraçlar Caddesi'nde 13.30'da düzenleyecekleri mitinge davet etmek adına Özgür Özel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

'İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ BÜYÜTÜYORUZ'

CHP lideri, "Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz. Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz. 76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz" ifadelerini kullandı.

