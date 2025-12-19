Sağlık Sorunları Büyüyor: Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık’ın Boynundan Kitle Alındı

Boğaz ağrısı şikayetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Çalık'ın boynunda tespit edilen kitleden biyopsi alındı. Parça patolojiye gönderilirken, Çalık ise işlemlerin ardından yeniden cezaevine sevk edildi.

Son Güncelleme:
Sağlık Sorunları Büyüyor: Tutuklu Belediye Başkanı Murat Çalık’ın Boynundan Kitle Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaşadığı ciddi sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, cezaevinde bulunduğu süre içerisinde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuş, ardından anjiyo operasyonu geçirmiş ve iki kez kemik biyopsisi yapılmıştı.

YENİDEN CEZAEVİNDE SEVK EDİLDİ

Verilen sağlık raporlarına rağmen tutukluluğu devam eden Çalık, dün boğaz ağrısı şikâyetiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde boğazında kitle tespit edilen Çalık’tan, geçmişte yaşadığı hastalıklar göz önünde bulundurularak bugün biyopsi alınmasına karar verildi.

Boynundan alınan parça patolojiye gönderilirken, Mehmet Murat Çalık’ın işlemlerin ardından yeniden cezaevine sevk edildiği bildirildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama: Hakkındaki Suçlamalar Belli OlduFenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama: Hakkındaki Suçlamalar Belli OlduGüncel
Özgür Özel'den Avrupalı Lidere Sitem: 'Bize 5 Dakika Ayırmadı'Özgür Özel'den Avrupalı Lidere Sitem: 'Bize 5 Dakika Ayırmadı'Siyaset

Kaynak: ANKA

Etiketler
Mehmet Murat Çalık İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Son Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama: İfadeye Çağrıldı Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın Evinde Arama
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Bomba Düştü Sandı, 3 Günlük Korku Böyle Bitti... Gerçek Ortaya Çıktı Bomba Düştü Sandı, 3 Günlük Korku Böyle Bitti... Gerçek Ortaya Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor ATM'de Para Çekme Sistemi Değişiyor! Yeni Uygulama 1 Ocak'ta Başlıyor
26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu! Çok Sayıda Gözaltı Var 26 Şirkete 'Mali Müşavir' Operasyonu
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı Oyuncu Ezgi Eyüboğlu Gözaltına Alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme Emniyet Genel Müdürlüğü’nün İsmi Değişiyor! Polis Mesai Saatlerine Yeni Düzenleme
2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı! Büyük Ölçüde Belli 2026 Asgari Ücreti İçin En Net Rakam! 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hassasiyeti Var' Diyerek Açıkladı