Özgür Özel'den teğmenlerin ihracına tepki: Kararı kabul etmemiz mümkün değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 7 teğmenin ihracına ilişkin olarak yaptığı açıklamada "Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" denildi.

Özgür Özel'den teğmenlerin ihracına tepki: Kararı kabul etmemiz mümkün değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürkçü 7 teğmenin ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla, buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" denildi.

Geçen yıl 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününde Tuzla Piyade Okulu’nda başlayan, 13 Kasım’da da devam eden “Teğmenler olayı”nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafını takmayı reddettiği, diğer teğmenlerin tepkisi üzerine arbede yaşandığı öne sürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada 7 teğmenin ihraç edildiğini duyurmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Teğmenler ihraç edildiMilli Savunma Bakanlığı duyurdu: Teğmenler ihraç edildiGüncel

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