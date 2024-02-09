CHP'den 'Dijital Demokratik Katılım' uygulaması: Tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce sizi soracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yeni başlattığı ‘Dijital Demokratik Katılım’ uygulamasını tanıttı. Özel, "Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak" dedi.

CHP'den 'Dijital Demokratik Katılım' uygulaması: Tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce sizi soracağız

CHP Genel Başkanı Özel, il ve ilçe kongreleri sürecinde sözünü verdiği Dijital Demokratik Katılım uygulamasının hayata geçirildiğini duyurdu.

Özel, bu akşam X hesabından yaptığı açıklamada, partililerin görüş ve önerilerinin, geliştirilen mobil uygulama üzerinden ilgili birimlere kolaylıkla iletilebileceğini kaydetti. Özel, “Değerli yol arkadaşlarım; çok heyecanlıyım, çünkü kurultaydan önce tüm illerimizde kongrelerimizde söz verdiğim, kurultayda bahsettiğim ve bir süredir de hazırlanmasını dikkatle takip ettiğim Dijital Demokratik Katılım uygulamasını artık sizin kullanımınıza sunma vakti geldi” diye konuştu.

“GENEL BAŞKANA FİKRİNİZİ İLETEBİLECEKSİNİZ”

“Dijital Demokratik Katılım, bu örgütün tamamının bir üst organa ya da doğrudan genel başkana fikirlerini iletebildiği bir dijital platform” diyen Özgür Özel, şunları söyledi:

“Üyelerimizin kurultaya, kurultayımızın Parti Meclisi’ne, Parti Meclisi’nin MYK’ye görüş bildirebildiği ya da genel başkanın doğrudan, üyeden ya da bu kurulların herhangi birinden görüşlerini sorduğu bir nevi dijital anket. Belli bir süre veriyoruz, o süre içinde sorduğumuz soruyu cevaplıyorsunuz. Bunun raporları önümüze geliyor. Örneğin Parti Meclisi’nde önemli bir kararı tartışmadan önce, bu konuda bütün üyelerimiz ne düşünüyor ya da bu konuda kurultay delegeleri ne düşünüyor? İl başkanlarımızın bu konudaki fikri nedir? Bunu ekrana yansıtıp, sizin görüşlerinizi görüp ondan sonra tartışmaya başlayabiliriz. Sadece kadın üyelerimizin fikirlerini merak edebiliriz. Bunların hepsine olanak sağlayacak son derece etkileşimli, son derece esnek ve son derece teknolojiye dayalı, ama örgütü önemseyen, örgütün her an fikirlerini almamıza olanak sağlayan bir uygulama bu.

Bunu kullanmak için ne yapmamız gerekiyor? Çok basit. Cep telefonunuzu elinize alıyorsunuz. Apple Store’dan ya da Android Market’ten CHP Mobil uygulamasını indiriyoruz. Bu uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Karşınıza tam da burada mavi bir şerit halinde bu uygulamaya girdiğinizde bir soru varsa, bu soru yanıtlamanızı bekliyor demektir. Dijital Demokratik Katılım, dünyada da konuşulan, tartışılan ama bu kapsamda siyasi partiler tarafından henüz kullanılmayan bir uygulama. Türkiye’nin en köklü ve dünyanın en köklü siyasi partilerinden bir tanesi, ikinci yüz yılında bu uygulamayı bu kapsamda geliştiren ve kullanan ilk parti olacak.”

“BOL BOL FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNMAK ÜMİDİYLE”

Bu uygulama ile birlikte önemli görüşmeler öncesinde partililerin fikrinin alınacağını vurgulayan Özgür Özel, “Bundan sonraki süreçler daha şeffaf, daha açık, daha katılımcı ve daha demokratik olacak. Kamuoyunda çokça konuşulan, hatta belki tartışılan bazı kararlarımızı almadan önce ya da geçmişte aldığımız bazı kararları değerlendirme ihtiyacı doğduğunda size başvuracağız. Bu yüzden, ne kadar önce bu programı indirir, kurar ve kullanmaya hazır olursanız bizim için de partimiz için de çok daha iyi olacak. Bundan sonraki süreçte Dijital Demokratik Katılım üzerinden bol bol fikir alışverişinde bulunmak ümidiyle programı size emanet ediyorum” dedi.

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