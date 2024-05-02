Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'nde bugün görüştü. Basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü.

Sözcü'de yer alan habere göre Özgür Özel, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada "Olumlu bir atmosferde gerçekleşti. Olumlu sonuçlar doğuracağına dair iyimserim. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri takip edeceğim. Müzakere ve mücadeleyi birlikte yürüteceğiz." dedi.

OTURMA DÜZENİNİ BEĞENMEDİ

Görüşmede oturma düzeni de gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oturma düzenini doğru bulmadığını söyledi.

Erdoğan'ın bunun üzerine Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a dönerek, "En kısa sürede CHP Genel Merkezi'ne 'iade-i ziyarette bulunalım" dediği öğrenildi.

ÖZEL'DEN TEŞEKKÜR

Özel’in de bunun üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılacak ziyaretten memnuniyet duyacaklarını kaydettiği belirtildi.

Kaynaklar, Özel’in randevunun Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezi’nde verilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu ilettiğini, bu konuda Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın emeklerine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğine teşekkür ettiğini ifade etti.

ERDOĞAN'A ÇOK ÖZEL HEDİYE

Özel, Erdoğan'a Paşabahçe'nin "Gururla" serisinden "Cumhuriyet Ateşi" isimli objeyi hediye etti. "Cumhuriyet Ateşi", Mustafa Kemal Atatürk'ün genç Cumhuriyet’in Avrupa’ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmak'a hitaben söylediği “Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz, gür alevler halinde geri dönmelisiniz” sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor.