İliç'teki liç yığını kazasının sorumluluğunu her iki Bakanlık da kabul etmedi

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan kaza ile ilgili (Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan İliç Maden Kazası Araştırma Komisyonu, Başkan Atay Uslu yönetiminde toplandı. Komisyon, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerini dinliyor. ÇED İzin Denetim Genel Müdürü Cihan Tatar, komisyona sunum yaptı. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da komisyon toplantısına katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yönetim Genel Müdürü Recep Akdeniz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, liç yığınının kapasitesinin aşıldığının denetleme görevini reddetti.

'LİÇ ALANI TAMAMEN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN MEVZUATI KAPSAMINDA'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 30 Nisan'da komisyonda yaptığı konuşmada, MAPEG ’in liç alanıyla alakalı herhangi bir projeye onay verdiği bir süreç söz konusu olmadığını belirterek, "Liç alanı tamamen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuatı kapsamında onlar tarafından onaylanan, onlar tarafından takip edilen bir konu" diyerek diğer bakanlığın sorumlu olduğunu belirtmişti.

'10 MİLYON TON KAPASİTE ARTIRIMINI DENETLEDİNİ Mİ?'

Komisyonun bugünkü toplantısında aynı soru Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na soruldu. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz'e, "10 milyon ton fazla kapasite yüklenmesi yapılmış. Üretim zorlaması olmuş. Nihai ÇED raporunda belirtilen kapasitenin aşılıp aşılmadığını Çevre Bakanlığı olarak izleme ve denetleme görevinizi yerine getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Burada yığın liç kapasitesinin üzerinde bir yükleme yapıldığını denetlediniz mi denetlemediniz mi" diye sordu.

BİZİM MEVZUATLARIMIZDA BÖYLE BİR HÜKÜM YOK'

Akdeniz, "Bizim liç sahasının yüksekliğiyle ilgili bir görevimiz yok. Bizim mevzuatlarımızda işletme prosesleriyle ilgili 'burada yetkilisiniz, görevlisiniz' diye bir hüküm yok" diyerek takibi sağlayan kurumun kendi bakanlıkları olmadığını söyledi.

KOMİSYONDA TARTIŞMA ÇIKTI

Görüşmeler sırasında, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin bölgeye geç gittiğini söylemeleri üzerine AK Parti milletvekilleri Şengül Karslı, Resul Kurt ve MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük ile CHP'li milletvekilleri arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

MHP'li Küçük, "Beşiktaş'ta 29 kişi öldü, belediye başkanınız bile gitmedi. Onun hesabını verin. Oradaki insanlar yanarak öldü" dedi.

CHP milletvekilleri Taşçıer ile Yavuzyılmaz da olaya ilişkin soru önergesi verilebileceğini, İliç'te de halen 7 işçinin toprak altında olduğunu hatırlattı.

Kaynak: ANKA