Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP lideri Özel'in yeni durağı belli oldu

AKP Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Genel Başkanı Özel'in yeni durağı belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP lideri Özel'in yeni durağı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özel, bugün AKP Genel Merkezi'nde Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Özel genel merkezde, kurmaylarıyla Erdoğan ile görüşmesine ilişkin değerlendirme toplantısı düzenledi.

Özgür Özel'in önümüzdeki süreçte de Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi. Ahlatlıbel'de gerçekleşmesi beklenen buluşmada, Özel'in Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ele alınacak.

TELEFONLA ARAYARAK ÖNERİ ALMIŞTI

CHP'den dün yapılan açıklamada, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde önceki genel başkanlar Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak Erdoğan ile yapacağı görüşmenin çerçevesine dair bilgi verdiği, onların görüş ve önerilerini aldığı belirtilmişti.

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