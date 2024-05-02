Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri askıya aldı

Bloomberg'in haberine göre; İki Türk yetkiliye göre, Türkiye Perşembe gününden itibaren İsrail ile tüm ihracat ve ithalatı durdurdu.

Türkiye, henüz bu kararı resmi olarak duyurmadı.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI KATZ, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'nin İsrail ile tüm ticareti askıya aldığını doğruladı. Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak, Türkiye'nin İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ettiğini belirtti.

Katz, X hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın X hesabını etiketleyerek, şu ifadeleri kullandı:

'@RTErdogan İsrail'in ithalat ve ihracatına yönelik limanları bloke ederek anlaşmaları ihlal ediyor. Türk halkının ve iş adamlarının çıkarlarını hiçe sayan, uluslararası ticaret anlaşmalarını hiçe sayan bir diktatör böyle davranır.

@IsraelMFA Genel Müdürüne, yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak, Türkiye ile ticaret için alternatifler oluşturmak üzere hükümetteki tüm ilgili taraflarla derhal iletişime geçmesi talimatını verdim.

İsrail güçlü ve cesur bir ekonomiyle ortaya çıkacak.

Biz Kazanıyoruz, Onlar Kaybediyor.'

UAD'NİN İSRAİL ALEYHİNE AÇILAN 'SOYKIRIM' DAVASINA MÜDAHİL OLMA KARARI ALINMIŞTI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, dün yaptığı yazılı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına Türkiye'nin müdahil olması için hukuki çalışmaların ardından resmi başvuruyu yapacaklarını bildirmişti.

Yüksel, açıklamasında; 'Müdahillik kararının Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından alınmasının akabinde hukuki çalışmalarımız neticesinde resmi başvurumuzu yapacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de insanlık vicdanında mahkum olan İsrail'in, hukuk önünde de mahkumiyetinin sağlanabilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye, İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahil olan ilk İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olacak.' ifadelerine yer vermişti.

Türkiye, geçen ay İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail'e 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamıştı.