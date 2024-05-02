İstanbul Valisi Gül'den 'basını süpür' açıklaması: Özür dilerim

İstanbul Valisi Gül, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen işçi ve emekçilere Beşiktaş’ta yapılan müdahaleyi görüntülemek isteyen gazeteciler için bir polisin 'Basını süpür' ifadesiyle ilgili özür diledi.

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İstanbul Valisi Gül'den 'basını süpür' açıklaması: Özür dilerim

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda kutlamaların engellenmesi ve basın mensuplarına yönelik müdahalelerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Gül, polisin gazetecilere yönelik 'Basını süpür' şeklindeki ifadesinin maksadını aşmış olabileceğini belirterek özür diledi.

'MAKSADINI AŞMIŞTIR, ÖZÜR DİLERİM'

İstanbul Valisi Davut Gül, Basın Konseyi'nin düzenlediği Basın Özgürlüğü Ödül Töreni'nde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Vali Gül, 'Müdür düzeyinde böyle bir talimat yok, verilmedi. Alt düzeyde maksadını aşmış olabilir. Söylenip söylenmediğini bilmiyorum, duymadım ama eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır. Yanlış olmuştur, özür dilerim' dedi.

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