CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik zirve sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmede birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i, AKP Genel Merkezi’ne gelişinde AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşme saat 16.05'de başladı.

CHP lideri Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki kritik zirve sona erdi - Resim : 1

Özel'e ziyarette CHP İstanbul Milletvekili ve eski ABD Büyükelçisi Namık Tan eşlik ediyor. Görüşmede, AKP Genel Başkan Vekili Elitaş da hazır bulundu.

İki lider arasındaki görüşme 1 saat 35 dakika sürdü.

CHP ile AKP arasında genel başkan düzeyindeki son görüşme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin AKP Genel Başkanı ve Başbakanı Binali Yıldırım arasında AKP Genel Merkezi'nde 22 Eylül 2016'da gerçekleşmişti.

CHP ve AKP arasında 8 yıl sonra sonra genel başkan düzeyinde gerçekleşen görüşmeye basının ilgisi yoğun oldu. Çok sayıda televizyon kanalı ziyareti izleyicilerine AKP Genel Merkezi'nin önünden canlı yayınlarla aktardı.

Kamuoyunda gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrildiği görüşmede, iki liderin; yeni anayasa çalışmalarını, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamları ile kalıcı barışın sağlanabilmesi için atılan adımları konuşacağı öne sürülüyordu.

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