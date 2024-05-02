AKP'den Erdoğan ile Özel görüşmesine ilişkin ilk açıklama
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesine ilişkin ilk değerlendirme iktidar kanadından geldi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.
ERDOĞAN, İADEYİZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK
Çelik, açıklamasında, 'Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir.' ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA