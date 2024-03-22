Özgür Özel'den Erdoğan ve ailesine 'İsrail ile ticaret' göndermesi

Seçim çalışmaları kapsamında İzmir'de temaslarını sürdüren CHP Genel Başkanı Özel, Konak ilçesinde katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı'nın Ailesi Savaşı Fırsat Biliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının, İsrail ile ticaretlerini sürdürdüğünü vurgulayan Özel, açıklamasında; 'Elbette Filistin’de bir şey yapılacaksa, Türkiye tarafından yapılacaksa bu sadece mikrofonu ele alıp kınamakla olmaz. Bir şey yapılacaksa İsrail’e bir yaptırım uygulamakla olur. En basitinden İsrail ile yapılan ticareti durdurmakla olur. Türkiye’de maalesef Cumhurbaşkanı’nın ailesinin yakınlarının, akrabalarının, iş adamlarının İsrail ile ticaretleri sürmekte, hatta İsrail’e gübre gibi patlayıcı yapımında kullanılabilen emtianın dahi ihracatı yapılmakta. İsrail ile bütün ülkeler ticareti yavaşlatmışken bunu fırsat bilip İsrail ile ticareti artırmaktalar.' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediye başkanlarının sosyal yardım projelerini artırarak sürdüreceğini ifade eden Özel, belediye başkanlarının vatandaşların ekonomik sıkıntılarını hafifletmek adına çaba göstereceklerini belirtti.

Sosyal Yardımlar Artacak

Devletin varlığını, birliğini ve gücünü göstereceği noktanın gerçek anlamda en zor durumda olan toplum kesimi olan emeklilere sahip çıkmak olduğunu vurgulayan Özel, 'Banka promosyonlarının Nisan’dan önce ödenmesiyle, özel bankalara promosyonu verilmesi ile ilgili talimat vermekle değil devletin gerçekten emekli maaşlarında hak edilen zammı yapmasıyla olur. Yoksullara sahip çıkmakla olur. Bundan sonraki süreçte belediye başkanlarımız yoksul aileler için yapılan sosyal yardımları artırarak devam edecekler. Gerek yakacak, gerek et, kıyma için gerek her türlü insani ihtiyacın karşılanmasında yapılacak olan sosyal yardım projelerini artırarak sürdüreceğiz. Bu konuda belediye başkanlarımıza güveniyoruz' ifadelerini kullandı.