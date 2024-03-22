CHP lideri Özel'den Hamza Dağ'a 'ayyaş' hatırlatması

CHP Genel Başkanı Özel, İzmir Buca’da halk buluşması programına katıldı. Özel, burada yaptığı konuşmada AKP İzmir adayı Dağ'ı hedef aldı. 'Ayyaş' hatırlatmasında bulunan CHP lideri Özel, 'Birileri çıkmış gelmiş malum rozetlerini çıkarmışlar, bıyıkları inceltmişler, genel başkanlarının resimlerini kaldırmışlar ve İzmir’de parti kimliklerini unutturarak, İzmirlilerden oy isteyerek. takiyeleriyle başarılı olup İzmir’imizi kandırmaya niyetleniyorlar... Buradan takiyeci adaya diyorum ki; rozeti çıkardın, Tayyip Bey’in resmini indirdin, logoları kaldırdın da Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya ‘iki ayyaş’ diyen adamın genel başkan yardımcısı sen değil misin?' dedi.

'31 Mart'ta İzmir Marşıyla Yollayacağız'

Özel, konuşmasının devamında, 'Bunlar şimdi burada İzmirliyi rahatsız etmemek için öyle diyorlar, böyle diyorlar inanılmaz işlere imza atarken AK Parti 4+4+4’te adayları oradaydı, alkol yasağı getirirlerken en katı savunucusu bunlardı, cumhuriyetin değerlerinin tahrip edildiği her yerde bunlar oradaydılar. ‘Yarın cumhuriyetin kalesine AK Parti bayrağını dikmeye gidiyorum’ diyeni 31 Mart’ta İzmir marşıyla yollayacağız' ifadelerine yer verdi.

'İzmir Baskıcılara Geçit Vermedi, Vermeyecek'

'Burası İzmir, burası özgürlüklerin teminatı, burası kimsenin yaşam biçimini bir diğerine dayatmadığı, kimsenin ibadetine karışılmayan, giyimine-kuşamına karışılmayan özgürlükler şehri burası.' açıklamasında bulunan Özel, devamında şu sözlere yer verd; 'Şimdi gelmişler başka şehirlerde neler yaptıklarını unutturup, İzmir’e gelip kendilerince özgürlüklere karışmayacaklarının teminatını veriyorlar. Oysaki İzmir özgürlüklerin, cumhuriyetin, demokrasinin, laikliğin, yaşam biçimine saygının kentidir. İzmir baskıcılara, hayat biçimine karışanlara, daha duvara şakadan spreyle yazı yazdı diye 4 tane evladımızı gözaltına aldıranlara, konser yasaklatanlara, festivalleri yasaklatanlara asla geçit vermedi. Bundan sonra da geçit vermeyecek.'