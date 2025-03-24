Özgür Özel'den Dikkat Çeken Çıkışı! 'Özgür Ölecek, Saraçhane'yi Bırakmayacak'

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Saraçhane'de nöbet tutmaya devam eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasının önünde yaptığı açıklamada Saraçhane'yi terk etmeyecekleri vurgusunu yaptı. Özel, Taksim konusunda ısrar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ana muhalefet lideri, bir kez daha Saraçhane için çağrı yaparak, "Biz 1 milyon kişi buradayız ve gitmiyoruz. Özgür ölecek, Saraçhane'yi bırakmayacak. Bana Taksim'de milyarlar verip burada yerin dibine gömseler yine de ben Saraçhane'yi bırakmam. Taksim çağrısıyla bizi bölmeye çalışmayın" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi