Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Özel, "Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle X hesabından bir video paylaştı.
Özel, paylaşımına şu notu düştü:
"'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."
"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 29, 2024
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.#Cumhuriyet101Yaşında pic.twitter.com/l9k25BimP2
Kaynak: Gerçek Gündem