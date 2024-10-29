Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle X hesabından bir video paylaştı.

Özel, paylaşımına şu notu düştü:

"'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

"Bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.#Cumhuriyet101Yaşında pic.twitter.com/l9k25BimP2 — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 29, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem