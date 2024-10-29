Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Özel, "Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı' mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 101'inci yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle X hesabından bir video paylaştı.

Özel, paylaşımına şu notu düştü:

"'Bilhassa kimsesizlerin kimsesi' olmak için kurulmuş cumhuriyetimizi güçlendirmek ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe ulaşmasını temin etmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Özgür Özel, 29 Ekim Resepsiyonuna KatılmayacakÖzgür Özel, 29 Ekim Resepsiyonuna KatılmayacakGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Dedi? Bahçeli'nin 'Öcalan' Çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan Ne Dedi?
Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar? Simpsonlar'ın Yapımcısı Dizideki 'Kehanet' Sırlarını Açıkladı: Geleceği Nasıl Görüyorlar?
Erdoğan'dan Kabine Sonrası TUSAŞ Açıklaması: 'Saldırı Tesadüf Değil, Zamanlama Manidar!' Erdoğan'dan Kabine Sonrası TUSAŞ Açıklaması
CHP'de 'Koruma' Krizi! Kılıçdaroğlu'nun Eski Danışmanından Başarır'a Sert Çıkış: 'Haddinizi Aşar' Kılıçdaroğlu'nun Eski Danışmanından Başarır'a Sert Çıkış
CHP Lideri Özel'in 29 Ekim Mesajında 'Teröre Teslim Olmama' Vurgusu Özel'in 29 Ekim Mesajında 'Teröre Teslim Olmama' Vurgusu
Yumurta Yemeden Önce İki Kere Düşünün Yumurta Yemeden Önce İki Kere Düşünün