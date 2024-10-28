CHP'de 'Koruma' Krizi! Kılıçdaroğlu'nun Eski Danışmanından Başarır'a Sert Çıkış: 'Haddinizi Aşar'

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis edilen araçların geri istendiği ve Kılıçdaroğlu'nun korumalarının yemeklerinin kesildiği iddialarına yanıt vermişti.

Başarır, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sayın 7'nci Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bir minibüs kullanıyor. Aynı marka ve model minibüsü, Genel Başkanımız Özgür Özel kullanıyor. Bir koruma aracı var. Aynı model koruma aracı, bir Kemal Bey'de var, bir Özgür Bey'de var. Kemal Bey'deki araçların giderleri karşılanıyor.

Yemek giderlerine gelince... Düzenli olarak genel merkezde tabldot ev yemekleri çıkıyor. Ben de yiyorum orada olduğum zaman, sayın Genel Başkan sürekli yiyor, korumaları da sürekli yiyor. Gittikleri zaman kutuya bunları alıyorlar. Gezilerde yeniliyor.

'Hayır, bu yemeği yemiyoruz, arabaları da iade ediyoruz' diyorlarsa ve bu basına sızıyorsa çok ayıp. Artık yeter. Bu konuda artık yeter. Bu kirli algılarla parti yıpranıyor. Partiyi yıpratmaya hiç kimsenin hakkı yok.

Bu ülke bununla meşgul olmak zorunda değil. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile sanki bir kavga var algısı, Türkiye'nin gündeminde değil. Orada çıkan nohut pilavı Sayın Özgür Özel yiyorsa Kemal Beyin korumaları da yesin bir zahmet. Öyle şey olmaz. Bunu da gelip 'Arabaları aldılar, yemekleri kestiler."

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI'NDAN YANIT

Başarır'ın Kılıçdaroğlu'nun kullandığı araçların ve korumaların giderlerinin parti tarafından karşılandığını ima eden açıklamalarına Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ömer Topsakal'dan yanıt geldi. Korumaların devlet görevlisi olduğunu ifade eden Topsakal, Kılıçdaroğlu'nun devletin verdiği görev nedeniyle korunduğunu vurguladı.

'HADDİNİZİ AŞAR'

Topsakal, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Ali Mahir, 'Lüüüks, lüüüks' diye bağırdığınız makam aracı partiye ait değil, bu bir.

Devletin sağladığı korumalar, sizin gösterdiğiniz 'özen' nedeniyle değil, devletin verdiği 'görev' nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu’nu koruyorlar. Yani korumalar partiye ait değil, bu iki.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun herhangi bir şeyi hak edip etmemesine karar vermek, sizin haddinizi, kapasitenizi ve maalesef ahlakınızı fersah fersah aşacak bir kavramdır, bu üç.

Haddinizi bilecek ahlaki birikim veya parti terbiyeniz yoksa, bunu bir gurur meselesine dönüştürmeden, en küçük ilçe örgütümüzden destek almanızı öneririm."