Özgür Özel, siyasi partilerin genel başkanlarını ve TBMM Başkanı'nı arayarak yeni yıllarını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatımoğulları ile Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Abdullah Güler'i telefonla arayarak, yeni yıllarını kutladı.

Özel; acıların olmadığı, barış, huzur ve sağlık dolu bir 2024 yılı temennisinde bulundu.