Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş için bugün X hesabından taziye mesajı paylaştı.

Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Demirtaş ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."