Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, babasını kaybeden Selahattin Demirtaş için taziye mesajı yayınladı.

Son Güncelleme:
Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş'a taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş için bugün X hesabından taziye mesajı paylaştı.

Davutoğlu'nun mesajı şöyle:

"Önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş’ın vefatını üzüntü ile öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Demirtaş ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim."

Etiketler
Ahmet Davutoğlu
Son Güncelleme:
Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a başsağlığı mesajı Özgür Özel'den Selahattin Demirtaş'a başsağlığı mesajı
Özgür Özel'den 2024 mesajı: "Güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz" Özgür Özel'den 2024 mesajı: "Güzel günleri sürdürmeyi vadediyoruz"
Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk Ölümlü Dünya 2 filmi elde ettiği gelirle dudak uçuklattı! Rakam bir ilk
Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor Ev sahibi ve kiracılar dikkat: Yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de yaşamak için en iyi iller açıklandı Türkiye'de yaşamak için en iyi iller açıklandı
Söyledikleri bir bir gerçekleşiyor: Baba Vanga’nın 2024 ile 2025 kehanetleri ortaya çıktı! Baba Vanga’nın 2024 ile 2025 kehanetleri ortaya çıktı!
Şansları katlanarak artacak: 2024 yılında hem paraya hem aşka doyacak 5 burç açıklandı 2024 yılında hem paraya hem aşka doyacak 5 burç açıklandı
Yarın başlıyor! İşte yerel seçim takvimi İşte yerel seçim takvimi
2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu 2024 yılı için ehliyet ve pasaport harçları belli oldu