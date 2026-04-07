Özgür Özel, İktidara Seslendi: 'Bu Ara Seçim Ya Yapılacak Ya Da...'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası bir seçime kapıları kapatan açıklamalarına tepki gösterdi. Anayasanın 78. maddesini kürsüden okuyarak ara seçimin iktidarın inisiyatifinde değil, yasal bir zorunluluk olduğunun belirten Özel'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* 19 Mart darbesinin üzerinden tam 384 gün geçti. Bir hırs uğruna 384 gündür kimsenin kazanmadığı, 86 milyonun kaybettiği bir süreci yaşıyoruz. 384 gündür milletin huzuru da refahı da feda ediliyor. İddianameyi 8 ay bekledik, 8 ay sonunda çıktı. Yargılamalar bir yıl sonunda başladı ve henüz 17. celsedeyiz.

* Ortaya çıkan birinci somut gerçeklik şu: Yani havuz medyası ve yalan yanlış bilgilerle manipüle edilen merkez medya geçen sene 19 Mart'tan yargılama başlayana kadar hatta iddianame çıkana kadar şimdi de salonda ne konuştularsa, ne konuşturulduysa, hangi haysiyet suikasti, hangi iftira yapıldıysa, bunların yüzde 90'ının zaten iddianamede olmadığını görüyoruz.

'VAR DEDİKLERİ GÖRÜNTÜLER YOK OLDU'

* İddianame yanından bile geçmedi. Yok İBB'de parkelerin altına eurolar, dolarlar dolmuş. Bir sent çıkmadı, iddia dahi edilmedi. Var dedikleri görüntüler yok oldu, ses kaydı dediler duyulmaz oldu. Soruldu bu sorular, "söyleyenler, ben de öyle duymuştum, beni de yanıltmışlar, savcılığın bilgilendirmesiyle yaptık" dediler.

İSTANBUL'DAKİ SALDIRI

* 6-12 Nisan Polis Haftası. Öncelikle bugün İsrail Büyükelçiliğine bir silahlı saldırı girişimi oldu. Her türlü silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hangi gerekçeyle ve kime yönlendirilirse yönlendirsin kınıyoruz. Yüreğimiz ağzımıza geldi, kahraman polisimiz etkisiz hale getirdi, işte biri herhalde ölü ele geçirilmiş ikisi yaralı...İki polisimiz hafif yaralı, öyle bilgi aldım. Allah'tan şehidimiz yok. Bir kez daha Polis Haftasında kahraman Türk polisini sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

* Değerli arkadaşlar, partimize yönelik tüm saldırılara rağmen bu ülke için iyi olan her sürecin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Tarihsel bir tutarlılık içinde Türkiye'nin iç barışını savunuyoruz. Silahlar sussun, terör bitsin, barış gelsin, kardeşlik gelsin istiyoruz. Sadece Türkiye'deki değil; Suriye'deki, İran'daki, Irak'taki Kürtleri de kardeşimiz, akrabamız biliyoruz. Türkiye'deki Kürtler kardeşimizdir. Onun kardeşi, akrabası, sana da akrabadır. Ne Suriye'de, ne İran'da, ne Irak'taki Kürtlere ne savaş, ne zulüm asla temenni etmiyoruz. Bu konuda doğru, kararlı, o ülkelerin toprak bütünlüklerini savunan, o ülkedeki Kürtlerin de o ülkede en iyi şartlarda yaşamasını savunan bir noktadan meseleye hep baktık, bundan sonra da bakmaya devam ediyoruz.

* Cumhuriyet Halk Partisi, meclisteki komisyona girerken korkanlara "Girdiğimiz değil, girmediğimiz komisyondan, olduğumuz değil, olmadığımız masalardan korkun" dedik. Süreç bizi haklı çıkardı, çok önemli görev yaptı 11 arkadaşımız orada. Ve ilk gün ne dediysek... Yani bu süreç başladığında da şehit aileleriyle iftarda "Bize güvenin, sizin gözünüzün içine bakamayacak bir şey olmayacak" dedik. Süreç tamamlandı, komisyon raporu tamamlandı, aynı iftarda aynı memnuniyetleri duyduk, aynı özgüvenle konuştuk.

* Ama aradan bir yıl geçti. Bir rapor yazıldı, altına herkes imza attı. Ve o sürecin, o raporun teminatı Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş Bey. 5., 6. ve 7. kısımlar, yani "Terörsüz Türkiye" ve "Demokratik Türkiye" kısımları. Buralarda herhangi bir adım atılmadığı gibi... Halen daha bugün nihayet pek çoğunun tutukluluğu bitti ama bir yıl boşu boşuna tutuldular. Emrah Şahan aynı dosyadan tutukluydu, yedeklenerek tutuldu. Kürtlerin belediye meclislerine girmesini suç sayan 'kent uzlaşısı' soruşturmaları devam ediyor. Türkiye'de 13 belediyede kayyum var, belediye başkanları terör soruşturması geçirdi diye. 3'ü CHP'li; Ovacık, Şişli, Esenyurt. 10'u DEM'li, 13 belediyede kayyum var. Ahmet Özer göreve dönecekti, dönemiyor. Selahattin Demirtaş'tan Figen Yüksekdağ'a kadar birçok siyasetçi hapiste tutuluyor. Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanı olacak olan Ekrem İmamoğlu 1 yıldır haksız yere hapiste tutuluyor (Not: Hatip burada muhtemelen bir dil sürçmesi yaşıyor ancak ses kaydında bu şekilde ifade etmektedir). Her gün bir seçilmiş belediye başkanımıza operasyon yapılıyor.

ARA SEÇİM ÇAĞRISI

* Dün Erdoğan çıkıyor diyor ki; "Gündemimizde ara seçim de yok, erken seçim de yok." Ve daha sonra biz DEM Parti'ye gittik konuştuk, orada anlattık şimdi de devam edecek. Net bir durum var ortada, net bir durum. Önce bir ara seçim yapılacak mı yapılmayacak mı görelim. O ara seçimin yapılması için 30 milletvekiline yani yüzde 5’in boşalmış olmasına ihtiyaç ilk 30 aydadır. O tartışma dönemi bitti. Şimdi ara seçimin kaçınılmaz olarak yapılacağı dönemdeyiz. Son bir yıl olursa yapamayız.

* Ha bu ara seçim 1960’dan beri yapıldı. 1960’dan beri bundan İnönü kaçmadı, Demirel kaçmadı, Ecevit kaçmadı, Özal kaçmadı, Erbakan kaçmadı; Erdoğan kaçacak. Ne diyorlar? E kardeşim ara seçim son zamanlarda yapılmıyor ya... Bir kere yapılmıyor, zira ilk dönemleri hariç milletvekili seçim yılını 4’e indirdiği için o özensizlik içinde de ilk 30 ay yapılmaz, son bir yıla bulmaz maddesi durduğu için arada bu kırmızı dönemde ara seçim yapılacak 5 ay kalıyordu. Karar alsan 3 ayda yapsan zaten bir manası kalmıyordu. E şimdi yine 5 yıla çıktı. O kısa dönemler bitti.

* Şimdi ara seçimin zamanı ve bu ara seçimin yapılacağı yerler belli. Ha, ara seçimin en geniş coğrafyada yapılmasını ister miyim? İsterim. Adımlar atar mıyım? Atarım. Ama sen bundan korktuğun için yani "Ya Özgür Özel biz ara seçime gidince İstanbul’da, Bursa’da, Aydın’da, Adana’da, Antalya’da sandığı koyarsa; Adıyaman’da operasyon çektiğim şehirleri çok daha güçlü olarak kazanırsa, milletin darbeye tepki verdiği görülürse, bir de Türkiye’nin yüzde 70’inde 1. parti olup farkı bana 8 puan atarsa nasıl oturacağım o koltukta?" diye bakıyorsun.

* Ama başka bir yere bakacağız şimdi. Günün en keyifli yerine geldik: Anayasa Madde 78; TBMM üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilir. Anayasa. Ara seçim her seçim döneminde bir defa yapılır. Anayasa. Yapılabilir demiyor, yapılır. Genel seçimden 30 ay geçmedikçe ara seçime gidilemez. Ancak boşalan üyeliklerin sayısı üye tamsayısının yüzde 5’ini bulursa ara seçim 3 ay içinde yapılır.

* Şimdi dün DEM Parti'ye gittik durumu anlattık, DEM Parti dedi ki "Ara seçim talebi meşrudur, anayasaldır, destekliyor." Öyle şunu istifa ettireceğiz bunu istifa ettireceğiz, onlar ilk 30 ayda lazımdı. Ha şunu söyleyeyim; ara seçim iradesi ortaya çıksın, örneğin hiç seçilmeyecek yerden Şanlıurfa’dan Mahmut Tanal ilk sabah başvurdu; "İstifa edeyim, kararlılığımızı gösterelim." Teker teker... Nereden kimin istifa ettirileceği, ettirilip ettirilmeyeceği her partinin kendi işi. MHP de belki gücünü Osmaniye’de sınamak ister oradan istifa ettirir. Tayyip Bey en güçlü olduğu yerlerden ettirir, ettirir ya da ettirmez. Ama ara seçim yapılacak. Tayyip Bey dün ne dedi? "Ara seçim yapmayacağız." Anayasa diyor yapılır, Tayyip Bey

* Buradan iddiam şudur: Bu ara seçim yapılacak! Yapılmasına görevi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı da görevini yapacak, komisyon da yapacak, genel kurul da yapacak. Ya da AK Parti; ara seçimden kaçan, sandıktan korkan; Afyon’un, Kastamonu’nun, İstanbul’un, Kocaeli’nin, Hatay’ın karşısına çıkamayan, milletten kaçan korkaklar olarak tarihe geçecek! Hodri meydan! Haydi bakalım! Bu ara seçim, bu ara seçim erken seçimi getirecek! Bu ara seçim ya yapılacak ya da korkaklar tarihe yazılacak! Hodri meydan!

Kaynak: ANKA