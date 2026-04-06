DEM Heyetiyle Görüşen Özgür Özel'den Net Çıkış: 'O Ara Seçim Olacak'

CHP Genel Başkanı ÖzgürÖzel, bugün DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Görüşmenin ardından liderler açıklama yaptı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan Özel, "Raporun 6. ve 7. maddeleri var. Bu maddeler hem terörün bir an önce sonlanması hem de demokratik adımların atılmasını gerektiriyor" ifadelerini kullandı.

MAL VARLIĞI ÇAĞRISI

Özel, "Siyasi Etik Yasası"nın çıkmasını istediklerini söyleyerek, "Kendine güvenen hesabını, kitabını, mal varlığını ortaya koysun. Bugünden geri dönük... Ekrem İmamoğlu da bundan muaf değildir, Özgür Özel de bundan muaf değildir ancak Erdoğan da muaf değildir, Akın Gürlek de muaf değildir. Hepimizin bütün mal varlıkları açılsın ve nasıl edindiğimiz araştırılsın. Bu konuda Ekrem İmamoğlu'nun da özgüveni tamdır. Siyaset yoluyla bir zenginleşme yaşamamıştır." ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

* Kayyım uygulamasını sonlandırmak gerekiyor ama bu konuda hiçbir adım atılmıyor. Bu konuda başta Sayın Meclis Başkanı olmak üzere siyasi partilere görevler düştüğünü konuştuk. Bu konuda tavrımız, tutumumuz nettir. Bu konuyu bir kez daha hatırlatıyoruz.

NUMAN KURTULMUŞ'LA GÖRÜŞECEK

* Ben önümüzdeki günlerde siyasi parti ziyaretlerini bitirdikten sonra Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir randevu talebim olacak. Uygun görmeleri durumunda kendileriyle bir görüşme yapacağız. Bu görüşmede hem raporun 6. ve 7. maddeleriyle ilgili, atması gereken adımları müzakere etme imkânı bulacağım. Ayrıca görüşmemizde birlikte çalışacağımız alanlardan bir tanesi olarak 'Siyasi Etik Yasası'nı konuştuk.

'O ARA SEÇİM YAPILACAK'

* Bu millet sizin gibi düşünmüyor ama siz milletin fikrine saygı duymuyorsunuz. Milletin önüne bu sandık gelecek demiştik. Bu konuda da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a önemli görevler düştüğünü söylemiştim. Kamuoyunda ana gündem haline geldi. Ara seçim tartışmaları yapılıyor. Anayasamıza göre ara seçim son 1 yılda yapılamaz ve ilk 30 ayda yapılamaz. Şu anda ara seçim zorunluluğu vardır, yapılmalıdır. O ara seçim olacak, anayasa öyle diyor. Olmazsa Numan Bey de bunun sorumluluğunu taşır, iktidar partisi de taşır.

Onun dışında Meclis üyeliklerinde boşalma olması halinde ara seçime gidilebilir değil, gidilir diyor. Ne 30 aydayız ne son 1 yıldayız. Boşalmış 8 tane milletvekilliği var. Şu anda ara seçim zorunluluğu vardır, yapılmalıdır. O ara seçim olacak, anayasa öyle diyor. Olmazsa Numan Bey de bunun sorumluluğunu taşır, iktidar partisi de taşır. Geçmişte boşalan milletvekili üye sayısını 30'a tamamlayarak ara seçime zorlamayı konuştuk ve tartıştık ama o ilk 30 ayın kuralı.

Kaynak: ANKA