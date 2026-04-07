Trump'ın 'Yok Edeceğiz' Çıkışına İran'dan Rest: Tüm Diplomatik Yollar Kapandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a verdiği sürenin dolmasına 12 saat kala sosyal medya hesabından dikkat çekici bir açıklamaya imza attı.

'BU GECE BİR MEDENİYET YOK OLACAK'

Trump savaşın başından bu yana İran'a yönelik en sert dilini kullanarak, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak" ifadelerini kullandı.

'47 YILLIK GASP, YOLSUZLUK ÖLÜM NİHAYET SONA ERECEK'

Trump, açıklamasının devamında "Ancak, şimdi tam ve eksiksiz bir rejim değişikliğiyle, farklı, daha zeki ve daha az radikalleşmiş zihinlerin hakim olduğu bir ortamda, belki de devrim niteliğinde harika bir şey olabilir, kim bilir? Bunu bu gece, dünyanın uzun ve karmaşık tarihinin en önemli anlarından birinde öğreneceğiz. 47 yıllık gasp, yolsuzluk ve ölüm nihayet sona erecek. Tanrı, İran'ın yüce halkını korusun!" dedi.

TÜM DİLOMATİK YOLLAR KAPANDI

İran rejimine bağlı Tehran Times gazetesine göre İran, Amerika Birleşik Devletleri ile tüm diplomatik ve dolaylı iletişim kanallarını kapattı. Tüm mesaj alışverişleri de askıya alındı.

TRUMP DEFALARCA GERİ ADIM ATTI

Trump, İran'ın bir anlaşmaya varması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği son tarihi pazartesiden salıya erteledi. Bu, daha önce de birkaç kez ertelenen sürelerin sonuncusu olurken, Trump anlaşma sağlanmaması halinde "Cehennemin üzerlerine yağacağını" ifade etmişti.

Trump'ın İran'a verdiği bir önceki son tarih 23 Mart'tı. Ancak sonraki haftalarda, sert tehditler, erteleme açıklamaları ve müzakerelerin iyi gittiğine dair ifadeler arasında gidip gelmesi nedeniyle bu tarih birkaç kez değiştirildi.

Kaynak: AA