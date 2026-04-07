RTÜK'ten İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışma İçin Yayın Kuruluşlarına Uyarı

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

RTÜK'TEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu. RTÜK'ün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."

Kaynak: AA