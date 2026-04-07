RTÜK'ten İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışma İçin Yayın Kuruluşlarına Uyarı

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 2 şüpheli yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Çıkan çatışmada 2 polis memurunu da hafif şekilde yaralandığı bildirildi. RTÜK'ten saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarı geldi.

RTÜK'ten İstanbul'da İsrail Konsolosluğu Önündeki Çatışma İçin Yayın Kuruluşlarına Uyarı
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu plazanın önünde meydana geldi. Uzun namlulu silahlarla gelen 3 saldırgan güvenlik tedbiri alan polislere saldırı düzenledi. Polis ekiplerinin karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada saldırganlardan 1'i öldürülürken, 2 saldırgan yaralı olarak etkisiz hale getirildi. 2 polis ise hafif yaralandı.

RTÜK'TEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise saldırıya ilişkin yayın kuruluşlarına uyarıda bulundu. RTÜK'ün sosyal medya hesabındaki paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Bu hassas süreçte, bazı yayınlarda infial yaratabilecek teyitsiz görüntülerin paylaşıldığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın selameti ve toplumsal huzurumuz için tüm yayıncıların sadece resmi makamların açıklamalarını esas alması ve kaynağı belirsiz görüntüleri paylaşmaktan kaçınması yasal bir zorunluluktur. Kamuoyunu doğru bilgilendirme ve sorumlu yayıncılık ilkelerini ihlal eden kuruluşlar hakkında Üst Kurulumuzca gerekli idari yaptırımların uygulanacağını önemle hatırlatıyoruz."

İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralıİsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis YaralıGüncel

Kaynak: AA

RTÜK İstanbul çatışma
İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralı İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Marmaray'da İntihar Girişimi! Marmaray'da İntihar Girişimi!
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
AFAD Duyurdu: Denizli'de Deprem AFAD Duyurdu, Denizli'de Deprem
15 Yaş Altına Sosyal Medya Düzenlemesinde Detaylar Belli Oldu: Artık Hizmet Sunamayacaklar Artık Hizmet Sunamayacaklar
İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma: 3 Kişi Etkisiz Hale Getirildi, 2 Polis Yaralı İsrail'in İstanbul Konsolosluğu Önünde Silahlı Çatışma
Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu: Gözaltına Alınan İsimler Belli Oldu Ünlülere Yeni 'Uyuşturucu' Operasyonu
Orta Doğu'da Savaşın 39. Günü: ABD ve İsrail, İran'da Demir Yolu Köprüsünü Vurdu, Can Kayıpları Var ABD ve İsrail, İran'da Demir Yolu Köprüsünü Vurdu, Can Kayıpları Var
Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var Üsküdar Belediyesi'ne Operasyon
Bahçeli'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı! Oyalanmaya Gerek Yok: Barış Teslimiyet Değildir, Taviz Değildir 'Oyalanmaya Gerek Yok, Barış Taviz Değildir'