Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Yanıt: 'Ara Seçim' Çağrısında Bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in 'ara seçim' çıkışına yanıt verdi. Erdoğan "Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Türkiye ana muhalefetin beyhude çabasıyla yapay gündemlere kapılmadan hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Hükümetimiz gündemine hakimdir. Bize kimse gündem dayatamaz. Kimse Türkiye'nin gündemini suni tartışmalarla saptıramaz, enfekte edemez. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

* Biz ülkemizin itibarını hem ulusal hem de uluslararası ölçekte artırmanın mücadelesini veriyoruz. Önümüze bakıyoruz, Türkiye'yi güçlü, büyük ekonomisiyle küresel oyuncu haline getirmeye bakıyoruz. Teknolojiden ulaştırmaya, iletişimden tarıma geniş yelpazede eser ve hizmet maratonumuzu sürdürdük.

* Muhalefetin israf diyerek "Ne gerek var" diyerek kötülediği yatırımlarımız bugün görüyoruz ki küresel rekabette çok avantajlı bir konuma getiriyor. İran'a yönelik saldırıların başlamasıyla küresel ekonomi yakın tarihin en ağır şoklarından biriyle yüzleşiyor. Hürmüz Boğazı fiilen kapandı.

* Hürmüz dünyadaki petrolün yüzde 20'sinin ve doğalgazın çok önemli kısmının taşındığı kritik bir hattır. Mesele sadece enerjide değildir petrokimya ürünleri, gübre, ilaç hammaddeleri ve helyum gibi birçok kritik mamul de bu boğazdan geçiyor. Hürmüz'ün kapanması enerji, tarım, sanayi, teknolojiye küresel ekonomiyi derinden sarsıyor. Mesela Avrupa'nın son 30 günde fosil yakıt faturası 17 milyar dolar kabardı. Doğalgaz fiyatı yüzde 100, petrol ise yüzde 60 oranında artış kaydetti.

* Türk, Kürt, Arap ve Farslar arasına duvar örülmek istendiği dönemde oynanan oyunları Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge vizyonuyla etkisiz hale getirebiliriz.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

