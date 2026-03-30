Bahçeli’den 'Terörsüz Türkiye' Çıkışı: 'Beklemenin Anlamı Yok, Süreç Uzarsa…'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel ve TV100 Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'ye özel açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Terörsüz Türkiye'den, FETÖ ile mücadeleye, Orta Doğu'daki savaştan, Türk siyasetindeki çalkantılı sürece kadar çarpıcı ifadeler kullandı. MHP Lideri, siyasette arınma çağrısı yaparken, bu çağrının tüm partiler için geçerli olduğunun altını çizdi. İşte Bahçeli'nin tv100'e özel yaptığı gündem olacak o açıklamalar...

SİYASETTE ARINMA ÇAĞRISI

* Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli. Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı vardır. Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı.

* MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır.

'CHP 4S'YE SIKIŞTI'

* CHP'ye yönelik tespitlerini sürdüren Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor.

'FETÖ YİNE HAREKETLENDİ'

* Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir.

SÜREÇ UYARISI

* (Terörsüz Türkiye süreci) Burada siyaset üzerine düseni yaptı. Şimdi artık sıra Meclis'te atılacak somut adımlarda. Hasta ve yaşlı hükümlüler konusu olsun, diğer konular olsun süreyi uzatmadan gerekli kanunlar çıkarılmalı. Uzadığı takdirde bu sürece karşı iç ve dış yapılar boş durmayacak. Beklemenin hiçbir anlamı yok. Kimlik siyasetiyle, mezhepsel ayrışmalarla bir yere varmak mümkün değildir. Bunun kazananı yoktur. Sancılı, kırılganlığı artıracak açıklamalardan kaçınmak esastır. Sabır ve sağduyu ile yürütülmesi gerektir.

* ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesizdir. Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır. Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir. Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir.

* Terörsüz Türkiye süreci yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır.

* PKK meselesine dar bir çerçeveden değil, tarihi bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Terör sorunu sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır. Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir.

* Terörle mücadele yalnızca askeri bir konu değildir. Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye’yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahiptir.