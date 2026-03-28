AK Partili Belediye Başkanı Mutlu Işıksu İstifa Etti

AK Partili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti. Işıksu, istifasını 'iftira ve kumpas' gerekçesiyle açıkladı.

AK Partili Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa ettiğini duyurdu. Işıksu istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şahsıma yönelik yürütülen sistemli iftira, kumpas ve şantaj sürecine karşı hukuki mücadelem kararlılıkla devam etmektedir. Hiçbir zaman parçası olmadığım bu kirli kurguların, bağımsız mahkemeler huzurunda boşa çıkacağından en ufak bir şüphem yoktur. Mahkeme nezdinde her şeyin açık bir şekilde ortaya çıkacağından, Allah’ın izniyle yüzde yüz eminim. Bu kumpası kuranları, yayanları ve süreci siyasi bir linç ve operasyon aracına dönüştürenleri Allah’a havale ediyorum.

Davamızın ve partimizin bundan sonraki süreçte zarar görmemesi için mahkeme neticeleninceye kadar; her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ediyorum. Hakikat elbet tecelli edecektir. Canımdan aziz bildiğim Adapazarı’mız için gayretle çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğim inşallah."

