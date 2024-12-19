Özgür Özel 'İbretialem Olsun 'Diyerek Açıkladı: Ahmet Özer'in Salça Aldığı Kişiyi Dahi Soruşturmaya Katmışlar

CHP lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Ahmet Özer'in iddianamesinin 50 gündür yazılamadığını hatırlatan Özel, Özer'in salça satın aldığı kişiyi dahi şüpheli bularak soruşturmaya dahil ettiklerini açıkladı.

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Özgür Özel 'İbretialem Olsun 'Diyerek Açıkladı: Ahmet Özer'in Salça Aldığı Kişiyi Dahi Soruşturmaya Katmışlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen tahliye edilmeyerek vekilliği düşürülen seçilmiş Hatay TİP milletvekili Can Atalay, Gezi davası tutukluları Osman Kavala ile Tayfun Atay ve Eski Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile görüştü.

Özgür Özel 'İbretialem Olsun 'Diyerek Açıkladı: Ahmet Özer'in Salça Aldığı Kişiyi Dahi Soruşturmaya Katmışlar - Resim : 1

Özel, görüşmelerin ardından Silivri Cezaevi önünde açıklamalarda bulundu.

"TAM 12 YIL BOYUNCA GERİYE GİTMİŞLER"

Ahmet Özer'in tutukluluğu hakkında konuşan Özgür Özel, 50 gündür iddianame hazırlanamadığını anımsattı.

İbretialem olsun diye açıklıyorum ifadesini kullanan Özel, "İddianame yazması beklenen savcı 200 kişilik davaya 4 günde iddianame yazmakla övünen bir savcı. Ona talimat veren kişi 'Ahmet Özer'i suçlu ilan etmelisin' diyor. Delillerle, gizli tanıkla olmuyor. Şöyle bir şey yaptılar; Bugün bütün Türkiye'ye ibret-i alem olsun diye açıklıyorum ki Ahmet Özer’in tam 12 yıl boyunca geriye gitmişler, tarihi belli; 01.01.2012’den bugüne yaptığı bütün telefon görüşmelerine bakmışlar. Hepsini çıkarmışlar. İçlerinde geçmişte suç işlemiş, herhangi bir örgütle irtibatlı olabilecek 12 kişiyi seçmişler, suç icat etmeye çalışıyorlar. O görüşmelerden biri Özer'in kitabının kapağını yapan kişi; 7 kez görüşmüş. Bir diğeri köşe yazdığı gazetenin editörü, yazıları için görüşmüş. Birisi bir veli, çocuğunun kaydı için yardım istemiş. Bir an önce iddianamenin yazılmasını, tutukluğunun sona ermesini, suçlu olmadığının ortaya çıkmasını istiyoruz.

SALÇA SATIN ALDIĞI KİŞİYİ ŞÜPHELİ SAYIP DOSYAYA EKLEMİŞLER

Öbür taraftan da bir diğeri ise Şanlıurfa’dan gelip de biber salçası satan kişi. Hep ayın aynı günlerinde kendisini aramış. Niye? Üniversiteye geliyor. Diyor ki ‘Ahmet Bey, ben geldim, biber salçalarını getirdim.’ Ahmet Bey de biber salçalarını kendi alıyor, hatta bazı öğretim görevlilerine de yönlendiriyor. Bu kişiyle yaptığı telefon görüşmelerini şüpheli telefon görüşmeleri olarak sayıyorlar. O biber salçasını satan, oradan çıkıyor, adliyeye gidiyor, savcılara da satıyor. Böyle bir şeyden terör soruşturmasına salça olunur mu yahu? İnsanda biraz utanma olur.

Özgür Özel 'İbretialem Olsun 'Diyerek Açıkladı: Ahmet Özer'in Salça Aldığı Kişiyi Dahi Soruşturmaya Katmışlar - Resim : 2

"YARGITAY 3. DAİRESİ 45 KİŞİYİ ÖLDÜREN IŞİDLİLERİ SALDI"

Tayfun Kahraman'ın AYM süreci var. AYM onun için hak ihlali kararı verdi. AYM kararına uymayanlar sonra gelip 'Anayasa yapacağız' diye kapımızı çalmasın. Gezi'den hapis yatan herkes hepimizin yerine yatıyor, hepimiz oradaydık. Can Atalay'ı AYM kararına rağmen salmayan Yargıtay 3. Dairesi, havalimanını tarayan, 45 kişiyi öldüren 9 IŞİD'liyi saldı. Suriye'deki konjonktürden dolayı saldılar. Bu adaletsizlik son bulana kadar mücadele edeceğiz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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