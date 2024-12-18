Özgür Özel 'Tedbir Aldık' Dedi: CHP'li Başka Belediyelere de Haciz Gelecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gündemin sıcak başlıklarından biri olan SGK hacizlerine dair basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkili, CHP’li belediyeleri hedef alan haciz dalgasının siyasi bir hamle olduğunu savunurken, halkın çıkarlarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

ÖZEL: BİZE ENGEL OLAMAZLAR

Özel, basın açıklamasında CHP’li belediyelerin karşı karşıya olduğu haciz kararlarını sert bir dille eleştirdi. Sosyal yardımların kesintiye uğratılmak istendiğini belirten Özel, bu hamlelerin halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri engellemeye çalıştığını ifade etti. Sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu ülkede kanun var. Ancak kanunlara rağmen yoksul vatandaşlarımıza ulaşan sosyal yardımları hedef alıyorlar. Belediyelerimizi çalışamaz hale getirmek istiyorlar. Zenginlere af çıkaranlar, halk için hizmet eden kurumlara haciz yapıyor. Bu hazımsızlığı milletimize şikâyet ediyoruz."

CHP lideri, belediyelerin karşı karşıya olduğu bu durumun sadece bir ekonomik sorun olmadığını, aynı zamanda siyasi bir baskı aracı olarak kullanıldığını da vurguladı:

"Bakanlık talimatı almış gibi davranıyor. Ama biz gereken tedbirleri aldık ve almaya devam edeceğiz. Bize engel olamazlar."

YAVAŞ: TEKLİFİMİZİ GERİ ÇEVİRDİLER

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da SGK ile yaşanan haciz krizine dair önemli detaylar paylaştı. Belediyelerin çözüm önerilerinin görmezden gelindiğini söyleyen Yavaş, yaşananların iyi niyetten uzak olduğunu belirtti. Öne çıkan ifadeleri şöyleydi:

"3 aylık ödeme teklifi sunduk ama reddedildi. Belediyemizin Çevre Bakanlığı'ndan alacağı olan yaklaşık 1 milyar lirayı da tahsil edemiyoruz. Buradaki amaç parayı tahsil etmek değil, belediyeleri çalışamaz hale getirmek."

Yavaş ayrıca SGK’nın açıkladığı borç listesine de dikkat çekti:

"Ellerinde 900 milyarlık bir liste var ama bunu kamuoyuna açıklayamıyorlar. Açıklayabilecek olsalar bunu büyük bir keyifle yaparlardı. Amaç bağcıyı dövmek, üzüm yemek değil."

'HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

CHP’nin belediyeler üzerinden yürütülen bu tartışmalar karşısında kararlı bir duruş sergileyeceği mesajı, Özel ve Yavaş’ın açıklamalarında net bir şekilde görüldü. İkili, ekonomik ve siyasi baskılara rağmen sosyal yardımları kesmeyeceklerini, halka hizmetten vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi